Barby Franco publicó fotos de su hija internada y dio detalles de la salud de la niña

Durante el fin de semana, trascendió que la pequeña hija de Barby Franco y Fernando Burlando debió ser internada por un cuadro febril. Y este miércoles, mientras la bebé está cumpliendo tres meses, la modelo compartió un sentido posteo junto algunas imágenes de la niña.

La información que hasta el momento se conocía es que Sarah contrajo una infección urinaria, por lo cual Barby Franco y Fernando Burlando la internaron en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Allí, la pequeña está recibiendo un tratamiento con antibióticos y se encuentra en proceso de recupereación.

Barby Franco junto a su hija Sarah. Foto: Instagram @barbaritafranco21.

Se estima que la hija de Franco y Burlando permanecerá internada durante lo que resta de la semana para seguir los pasos de su evolución. En una publicación que subió la modelo este miércoles, resumió cómo están transitando este momento y le deseó la mayor felicidad a Sarah.

Fernando Burlando junto a su pequeña hija que se encuentra internada. Foto: Instagram @barbaritafranco21.

“¡Hoy cumplo tres meses y lo festejo acá! Por suerte me siento muy bien... Tuve 39,6 de fiebre y mis papás me llevaron al médico. Me dijeron que tengo una bacteria y eso me hizo infección urinaria, por suerte estamos matando al bichito. ¡Y yo me siento muy bien!”, escribió Barby Franco junto a una imagen de la pequeña.

Luego, la pareja de Fernando Burlando agradeció en nombre de la niña: “¡Gracias a todos por sus mensajes tan lindos tanto para mí como a mis papás! Pronto nos iremos a casa junto a mis perritos”.