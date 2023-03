La grave denuncia de Soledad Aquino, la de Tinelli: reveló que le hackearon la cuenta bancaria

Soledad Aquino, la ex mujer de Marcelo Tinelli, está viviendo un verdadero drama en estas horas, dado que sufrió el hackeo de su cuenta bancaria, de donde, asegura, le extrajeron todo el dinero que tenía.



Lo contó en un posteo en el feed de su cuenta de Instagram, en donde relató que todo comenzó a raíz de una falla en el servicio de Netflix. En su afán por restablecer el funcionamiento de su cuenta, fue víctima de una estafa.



“Gente amiga, tengan cuidado. Llamé a Netflix ayer porque estaba sin servicio. Me llamaron más tarde”, comenzó contando Soledad Aquino en el posteo en su cuenta de Instagram, en donde se lamentó por lo sucedido.

Soledad Aquino contó que le hackearon la cuenta bancaria. Foto: Instagram.



“Me fueron pidiendo datos de mi pago y me hackearon la cuenta bancaria. Y me extrajeron lo que me quedaba. ¡No atiendan a nadie!”, agregó la ex mujer de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas Candelaria y Micaela.



No es la primera vez que Soledad Aquino denuncia un hackeo, dado que ya lo había hecho en otra oportunidad en un caso no tan grave, como lo fue en su cuenta de Instagram. ¿Qué sucedió? Había publicado un posteo incendiario contra Marcelo Tinelli y sus hijas.



“Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio, les pido si alguien me da algún trabajo. A mi ex le pido hace 20 años y no tiene. Y no me puede ayudar. Mis hijas tampoco. Tienen muchos gastos”, comentó.

Soledad Aquino, la ex de Marcelo Tinelli.



“Así vivo tanta tristeza tan profunda. Les pido ayuda para trabajar de lo que sea. Gracias. Los amo”, agregó, supuestamente, Soledad Aquino. Todo tomó relevancia porque Marcelo Tinelli, seguramente sin haber leído, le había puesto like.



Finalmente, el posteo fue eliminado y la ex mujer del conductor de televisión explicó que no había sido ella quien escribió el posteo. “Me parece que me hackearon, pero estoy tranquila”, aseguró.