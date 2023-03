Diego Leuco contó cuál es el importante paso que dará con Sofi Martínez, su novia

Para este 2023, Diego Leuco decidió patear el tablero y comenzar a enfocarse en los distintos proyectos que le interesan. Pero no solo a nivel laboral, sino que también a nivel personal, por lo que reveló cuál es uno de los planes que tiene en un futuro cercano con su novia Sofi Martínez.

Para este año, Diego Leuco decidió dejar atrás la conducción de Telenoche y mantenerse en dos espacios en los cuales se siente protagonista y puede mostrar su mejor versión, como lo son Antes que Nadie, por Luzu TV y Diego a la Tarde, en Radio Mitre.

“Lo que a mí me impulsa, y lo que me impulsó también a hacer un cambio grande, es que quiero, dentro de mis posibilidades y sabiendo que es un privilegio, elegir los proyectos que a mí más me gusten. Nuestro trabajo conlleva mucha energía y hoy que puedo elegir, prefiero hacerlo en proyectos que me hagan sentir más pleno”, contó sobre los motivos por los que eligió dejar el noticiero.

Ante estos cambios que realizó en su vida, a sus 33 años, Diego Leuco comienza a planificar lo que será el resto de su vida y lo imagina junto a Sofi Martínez, por lo que confesó que está dispuesto a dar un gran paso junto a ella en un futuro cercano.

Por lo pronto, el primer paso que ya está en curso es el tema de vivir juntos. “Estamos casi conviviendo. Ella vive en San Fernando, entonces, mi casa es mucho más cómoda para los dos. Dormimos juntos toda la semana, salvo alguna noche que a ella le conviene porque ESPN está más cerca de su casa o porque alguno de los dos tiene algún plan”, reveló el conductor, en diálogo con Agarrate Catalina.

Respecto al próximo paso que planean dar, confesó que le gustaría ser padre: “A mí me encanta la idea de tener hijos. Lo hemos hablado muy por encima, pero ella sabe perfectamente que a mí me encantan los nenes, que tengo una debilidad y que tengo muchas ganas de ser papá en algún momento”.

Sin embargo, a la hora de poner en la balanza la situación laboral de ambos, eligió ser cauto respecto al momento en el cual tomen esta decisión. “No siento que sea mi momento ahora, porque tengo el interés muy metido en mis proyectos, y a ella le pasa un poco lo mismo”, explicó.

Por último, mencionó lo que le genera Sofi Martínez y todo lo que él siente por ella: “Es una persona amorosa, sensible, contenedora. Sí, es cierto... Estoy muy enamorado, pero todo lo que digo sobre ella es verdad”.