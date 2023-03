Santiago del Moro confesó el último sueño que quiere cumplir con Gran Hermano

Gran Hermano está en boca de todo el mundo, eso no es una novedad, pero lo que sí parecen serlo son los rumores que, semana a semana, aparecen y salpican a cualquiera. Esta vez fue su conductor, Santiago del Moro, quien fue involucrado en uno, pero se encargó de desmentirlo y, de paso, confesar un sueño que quiere cumplir.

El certamen que se disputa en "la casa más famosa del país" ya va entrando a su recta final, es por esto que semana a semana aparecen ideas que se introducen como "información" para extender algunos días más este show que tiene a todos los programas de espectáculos hablando de él. Pero fue su conductor quien se encargó de desmentir uno que estaba cobrando mucha fuerza.

Santiago del Moro aprovechó un momento de la gala de eliminación para marcar los próximos eventos en la casa y fue terminante con una declaración. “Hoy se decía por Twitter que yo iba a entrar el martes a la casa de Gran Hermano con las hijitas de Romina. No, chicos, a la única casa que voy a entrar es la mía si me dejan entrar esta noche”, exclamó con un chiste al final y retrucó: “Seguramente, antes de que termine el programa ingrese, si Gran Hermano me lo permite”.

En todas sus ediciones, de todos los países y todos los tiempos, el reality show tuvo muchas celebridades famosas que han ingresado a la casa como sorpresa para los participantes. También lo hicieron sus propios familiares, pero Santiago tiene muchos deseos de ingresar, pero no solo se quedaría con eso.

Continuando su alocución, planteó una idea que, para llevarla a cabo, requeriría una producción bastante importante y que muchas voluntades deban alinearse. Sin embargo, Del Moro dejo bien en claro que es el último deseo que le pediría a este ciclo que, sin lugar a dudas, es un éxito.

Hay que recordar que, además de GH, Santiago también lidera el programa de radio El club Del Moro, que sale de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana en La 100, FM 99.9, acompañado por BB Sanzo, Maju Lozano, Marcela Tauro y Costa. Allí donde toca diversas temáticas y, como es de esperarse, no puede omitir lo ocurrido en la casa.

Durante la gala, el conductor expresó ese deseo tan profundo: “¿Saben qué me gustaría? Hacer el programa de radio, El club Del Moro desde la casa. Eso estaría bueno. Pero bueno, son ideas mías, ¿no?”.

Haciendo públicas sus ganas de ver in situ el juego de los participantes a los que ve desde una pantalla o personalmente cuando son eliminados, también es consciente de lo difícil que puede ser coordinar la realización de tal anhelo.

“Hay que ver si Gran Hermano me dice ‘se puede o no se puede’. Últimamente me permite poco”, se animó a denunciar al aire. Pero siendo que hay una radio dentro de la casa, no es muy descabellado pensar que pueda cumplírsele el sueño a Santiago Del Moro, el problema sería hacer madrugar a los participantes.