A quién pidió Gerardo Romano que no se vote para presidente

A veces, entre los deseos más profundos que pueden tener los argentinos, la política puede llegar a tener una influencia un tanto impensada, y no tanto. Siguiendo este carril, el actor Gerardo Romano se animó a confesar que desearía que el pueblo argentino no vote a cierto personaje para las próximas elecciones presidenciales prontas a llegar.

Gerardo es reconocido por su prolífica carrera actoral, es que a sus 76 años ha trabajado en teatro, cine y televisión desde fines de la década del 70. Justamente fue su carrera la que transcurrió a la par de los cambios que sufrió la Argentina, tanto desde la época de la Dictadura Militar, la vuelta a la Democracia, el "uno a uno" y la crisis del 2001, así como los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri y la actual de Alberto Fernández.

Es bien conocida la militancia Kirchnerista con la que Gerardo se ha embanderado, incluso ha sido invitado a diferentes paneles tanto para hablar de las producciones en las que participa como de su opinión de la actualidad política del país, como el pasado domingo a la noche.

Fue invitado por su colega Dady Brieva a su programa PPT: Peronismo Para Todos que se emite en C5N, donde recorrió varios aspectos de su vida en militancia, así como también los hitos políticos que le tocó presenciar en su vida. Y cerca del final de la entrevista, el conductor lo incentiva a la reflexión.

Apelando al bagaje de Romano, por lo vivido y lo trabajado, le pidió que le diga qué es lo que desea que le pase y que pase, a priori, a fin de año o en unos años. El invitado puso ciertas cuestiones coyunturales que le servían para dar a entender de que hay cosas que, aunque uno las desee, son muy difíciles que se puedan dar, pero Dady quería una respuesta más concreta, visceral. Y la obtuvo.

“Te estoy dando la posibilidad de que fantasees, Gerar, y quiero que la tomes”, dijo Brieva para arrinconar al actor, y este sentenció: “Me gustaría que el pueblo argentino no vote al macrismo, que no vote a la oligarquía ni a la antipatria”.

Romano reforzó su declaración diciendo que, para él, “son la antipatria, porque tener casas por todos lados es ser ciudadano del mundo. Y las usás para currar y no pagar los impuestos… Ya el tener offshores te define como persona”.

Y enfocándose en lo que quiere que le pase a él, dijo: “Ya me pasó lo que quería que me pase, que mis hijos estén estudiando, tener salud para hacer teatro, que me encanta y me hace muy feliz”.