En vivo: continúa la entrega de los Premios Oscar y Argentina, 1985 fue derrotada

En vivo por TNT y TNT Series se está transmitiendo una nueva entrega de los Premios Oscar. La ceremonia que premia lo mejor de la industria cinematográfica se realiza en el Dolby Theatre de Hollywood y es conducida por Jimmy Kimmel.

Argentina, 1985 perdió en la terna a Mejor película extranjera. Ricardo Darín, Santiago Mitre y Peter Lanzani estuvieron presentes en el recinto, pero no lograron subir al escenario tras caer ante la alemana Sin novedad en el frente.

Con la alfombra dorada repleta de famosos ya comenzó a realizarse dicha ceremonia y cientos de figuras desfilarán por dicho lugar, previo a que se realice la entrega de los galardones.

El primer premio de la noche se lo llevó Pinocchio a Mejor largometraje animado. Guillermo Del Toro, su director, subió al escenario y agradeció a todos, en especial "a mis padres que siempre están" generando la primera emoción de la noche.

Guillermo Del Toro, director de Pinocchio se quedó con el Oscar a Mejor largometraje animado.

La segunda estatuilla fue para Mejor actor de reparto y se lo llevó Ke Huy Quan por su papel en Todo en todas partes al mismo tiempo. La Mejor actriz de reparto, por su parte, fue para Jamie Lee Curtis por su papel en el mismo filme, Todo en todas partes al mismo tiempo.

El Mejor documental del año fue para Navalny, un thriller sobre el líder de la oposición rusa y activista anticorrupción dirigida por Daniel Roher, quien tuvo un contundente mensaje político. El mejor cortometraje quedó para la producción irlandesa An Irish Goodbye que tuvo un agradecimiento muy particular porque James Martin, su protagonista que tiene Sindrome de Down, está festejando su cumpleaños y todo el teatro se lo cantó.

An Irish Goodbye se quedó con el Oscar a Mejor cortometraje.

La cinematografía se la llevó James Friend por Sin novedad en el frente, uno de los filmes más nominados de la noche. El mejor maquillaje y peinado fue para The Whale. Por su parte, el Mejor Diseño de vestuario fue para Black Panther: Wakanda Forever.

Salma Hayek y Antonio Banderas presentaron el Oscar a Mejor película extranjera y anunció a Sin novedad en el frente, el filme alemán que le ganó a Argentina, 1985. La siguiente terna premiada fue The Elephant Whisperers a Mejor cortometraje documental.

Luego llegó el momento musical que fue conmovedor y de altísima relevancia nada más y nada menos que por las presentaciones primero de Lady Gaga y luego de Rihanna.

Otro de los momentos conmovedores de la noche fue cuando John Travolta presentó el In Memoriam y Lenny Kravitz cantó, solo acompañado con un piano, mientras las pantallas recordaban a los trabajadores de la industria que murieron en este año.

Todos los nominados a los Premios Oscar 2023

Mejor película

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tar

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Steven Spielberg compite con The Fabelmans a Mejor película.

Actor en un papel principal

Austin Butler

Colin Farrell

Brendan Fraser

Paul Mescal

Bill Nye

Actriz en un papel principal

Cate Blanchett

Ana de Armas

Andrea Riseborough

Michelle Williams

Michelle Yeoh

Director

Martin McDonagh

Daniel Kwan & Daniel Scheinert

Steven Spielberg

Todd Field

Ruben Ostlund

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan

Mejor actriz de reparto

Jamie Lee Curtis

Largometraje animado

Pinocchio

Pinocchio está ternada en Largometraje animado.

Largometraje Documental

Navalny

Película Internacional

Sin novedad en el frente (Alemania)

Argentina, 1985 perdió en la categoría a Mejor película internacional.

Escritura (Guión Adaptado)

Mujeres que hablan

Escritura (Guión original)

Todo en todas partes al mismo tiempo

Cinematografía

Sin novedad en el frente

Edición de película

Todo en todas partes al mismo tiempo

Música (partitura original)

Sin novedad en el frente

Música (canción original)

Naatu Naatu

Diseño de producción

Sin novedad en el frente

Mejor Diseño de vestuario

Black Panther: Wakanda Forever

Mejor maquillaje y peinado

The Whale

Mejor cortometraje

An Irish Goodbye

Cortometraje Documental

The Elephant Whisperers

Cortometraje de Animación

The Boy, The Mole, The Fox and the Horse

Sonido

Top Gun: Maverick

Efectos visuales