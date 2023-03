Dónde durmió Alejandra Maglietti con la amante de su ex

Si bien Alejandra Maglietti cuenta que está sola en estos momentos, reconoce que le encanta enamorarse, al punto de considerarse a ella misma como “una albañil del amor”. ¿La explicación? “Siempre estoy construyendo. Estoy sola, pero tengo ganas de enamorarme”, asegura.



En una entrevista con Teleshow, Maglietti fue consultada por la posibilidad eventual de tener una relación abierta. “¿Yo, abrir parejas? No, estoy para la pareja monógama. No lo podría tolerar. Tampoco estoy tan deconstruida. Me ha pasado de todo. Incluso, un montón de historias de infidelidades”, reconoció. “Por ejemplo, una vez dormí en un hotel con la amante de mi ex”, reveló la abogada y periodista.



“Tenía un novio con el que nos llevábamos un par de años y me tocó ir a hacer una campaña de desfile a Chile. Cuando llegué al aeropuerto, venían otras chicas que también eran modelos, pero no conocía. Me tocó compartir la habitación con una que se llamaba Lorena”, agregó Maglietti en la increíble historia.

Alejandra Maglietti. Foto: Instagram.



“Cuando nos instalamos, terminamos haciéndonos medio amigotas. Ella me preguntaba por mi novio y yo le contaba. Estuvimos juntas durante cuatro días. Almorzábamos, cenábamos, dormíamos juntas. No éramos amigas, éramos amiguísimas”, siguió contando la abogada y panelista de Bendita TV.



“Pero cuando pasó un tiempito, me enteré que mi ex me metía los cuernos con ella. Era la amante de mi ex y yo me había fecho amiga en ese viaje. Fue espantoso”, expresó Alejandra Maglietti.



Sobre la forma en la que se enteró, contó: “Me enteré porque una siempre se entera. Siempre alguien te viene a decir y cuando se lo pregunté a él, me lo terminó confesando. Me lo terminó contando”, recordó.

“Fue un horror por donde lo mires. A mí me resultó súper fuerte, pero quizás no estaba tan enamorada de él. Lo sufrí poco, porque no era el amor de mi vida”, añadió Alejandra Maglietti en la insólita historia.



“Trabajó en el medio bastante tiempo. De hecho, después ellos siguieron un tiempito más. Era un muchacho inquieto. Mejor que haya terminado así. Hoy lo puedo contar con cierta gracia. Siempre trato de transformar las cosas malas que me pasaron en una anécdota graciosa, pero me dolió. Me sentí decepcionada”, concluyó.