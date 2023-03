Cinthia Fernández mandó al frente a los futbolistas que le escriben por Instagram

Cinthia Fernández se muestra muy activa en las redes sociales. En el último tiempo, sus posteos se refieren a sus tres hijas y situaciones cotidianas que ocurren en su casa.

En relación a su vida sentimental, la panelista se encuentra sola. La última pareja que se le conoce es Martín Baclini, de quien se separó en muy buenos términos.

En este contexto, la bailarina se muestra sola, y por lo visto, sin ganas de tener una relación formal. Hace unos días inició un juego de preguntas y respuestas desde su cuenta de Instagram. Entonces, una de sus fans le preguntó acerca de cuántos encuentros sexuales mantenía por semana.

La morocha explicó que hacía más de un año que no tenía relaciones, y aseguró: “Tranquilo pajerlis, soy muy feliz. Ustedes piensan con la de abajo no más”.

Acto seguido, Cinthia compartió una captura de sus mensajes privados de Instagram. Tapando los nombres de las personas que le escribían, disparó: “Es el caso de todos los jugadores. Entro a ver si tienen mujer a propósito y obvio que todos tienen”.

Por su parte, los escándalos mediáticos y judiciales con Matías Defederico, el padre de sus hijas, parecen nunca terminar. La cuota alimentaria es uno de los temas claves en la disputa del ex matrimonio. Pero hace unas semanas, Fernández hizo una fuerte denuncia contra su ex.

"No tengo planos de mi casa, mi ex entró y me los robó, estaba buscando otros papeles también; se llevó los planos y el título de la casa, cabeza de termo", reveló.

Luego, agregó: "Tuvimos que poner un abogado, a pesar de que la vivienda está asignada para mí y mis hijas, para prohibir su ingreso. Se llevó los planos, los títulos y una TV".