El exnovio de La Joaqui la incendió con un polémico mensaje

Hace algunos días trascendió la noticia de la inesperada separación de Joaquina Lerena, conocida popularmente como La Joaqui, y su novio, el skater Sandro Moral. Lo cierto es que al parecer no todo habría terminado muy bien, ya que desde entonces comenzó a darse un fuego cruzado de él hacia ella.

La ruptura fue confirmada primero por La Joaqui, que en diálogo con LAM admitió la separación luego de detallar que venía sosteniendo muchas discusiones durante el último tiempo con él. Esto dinamitó la bomba.

La Joaqui le puso punto final a su relación con Sandro Moral.

"La estaba pasando como el culo", le explicó la cantante al programa de Ángel de Brito. Lo cierto es que detrás de todo esto hay detalles escandalosos sobre el final de la relación, en diálogo con el periodista Pepe Ochoa, que se encargó de vertir toda esta info a las redes del show de América.

"La cantante nos confirmó esta ruptura y que está feliz y que no la venía pasando nada bien con su ahora ex pareja. La estaba pasando como el culo y que él siempre le discutía antes de los shows y ella no quería seguir con este vínculo en estos términos", aseguró Pepe.

Según se dio a conocer, la decisión de terminar con la pareja fue de La Joaqui, y confesó sentirse "feliz" ahora tras el corte del noviazgo. A través de su cuenta de Instagram, sus más de 3 millones de seguidores la apoyaron.

Sin embargo, luego de esta ruptura confirmada, por estas horas el foco mediático comenzó a centrarse en Sandro, que se mostró desilusionado por la actitud que tuvo la cantante de 'Muñecas'.

Sandro Moral, el novio de La Joaqui, disparó contra su ex.

"Dejé mi corazón en esa familia que cuidé respeté y siempre apoyé en todo. Esto me deja bien claro la clase de persona que sos. Triste por las nenas y Tito", escribió el skater en su cuenta personal de Instagram, algo que tuvo repercusión incluso en las redes de LAM, advirtiendo este mensaje.

Más allá de la templanza que parece haber demostrado Moral, el joven lanzó una durísima declaración atentando contra los valores de la cantante marplatense de 28 años. Un convulsionado cierre de relación para La Joaqui.