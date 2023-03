Así cantó Shakira en el show de Jimmy Fallon junto a Bizarrap

Shakira y Bizarrap se presentaron recientemente en el popular ciclo The Tonight Show de Jimmy Fallon y arrasaron con todos los números del rating. No sólo por la presencia que marcaron ambos, con el plus de que la colombiana es una de las figuras tendencia de estos largos meses, sino que además hicieron explotar a toda la tribuna cantando en vivo.

Sin dudas será una de esas noches para recordar. Shakira se encuentra sumergida en esta nueva vida mudándose a Miami junto a sus dos hijos, fruto de su relación con Gerard Piqué, sin embargo toda la novela que se tejió desde su escandalosa separación no deja de movilizar al público.

Lo cierto es que tanto la colombiana como el productor musical argentino estuvieron en el reconocido programa estadounidense y simplemente la rompieron. Primero dando una entrevista, luego haciendo vibrar a todos con el hit más popular de este año: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Todos los presentes corearon de principio a fin la letra de la canción de Shakira y Bizarrap. Pero, más allá de lo que generó en la audiencia presente, los internautas y las redes sociales explotaron con tan enorme acontecimiento que tildaron hasta de "histórico".

"Por poco y el estudio de Jimmy Fallon se derrumba con lo que claramente, #Shakira y #Bizarrap lograron esta noche. Wow", "La presentación de SHAKIRA en el show de Jimmy Fallon es maravillosa. La primera vez que canta en vivo el tema con Bizarrap", "Al inicio @shakira deja algo explícito: ¡LA LOBA ESTÁ DE VUELTA! La energía del público llega a un nivel increíble y la presentación es toda una verdadera" y más fueron algunas de las reacciones que se vieron.

"Tú y Biza rompieron cuatro récords mundiales, y tú Shakira luego ganaste 10 Guinness World Records más. No estoy bromeando, vean esto", felicitó y agradeció el presentador Jimmy Fallon por tener tales invitados en su emisión número 101 del programa.

Shakira y Bizarrap simplemente la rompieron, en una presentación histórica con Jimmy Fallon.

El también humorista aprovechó para felicitarlos por el éxito de su canción que, en palabras de él, es "un monstruo global". Como parte de la charla, tanto Shakira como Bizarrap explicaron cómo llegaron a hacer esta colaboración en conjunto y lo significa este éxito en sus carreras.