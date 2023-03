El mensaje de Urtubey tras el accidente de Isabel Macedo que terminó internada

Isabel Macedo es una usuaria muy activa en Instagram. En la plataforma de fotografía, la actriz comparte imágenes y videos de su vida personal, especialmente de su familia: de su esposo Juan Manuel Urtubey; y de sus hijas Isabel (4 años) y Julia (9 meses).

Pero una historia de Instagram encendió todas las alarmas. La actriz subió este jueves algunas fotos internada en un hospital, tras un accidente que tuvo mientras bañaba a Isabel.

"Y así terminé la noche... Bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso" comentó Macedo en sus stories.

Isabel Macedo está fuera de peligro, pero con mucho dolor. Créditos: Instagram Isabelmacedophoto.

Por suerte, "sólo fue un golpe". No obstante, la modelo se encuentra bastante adolorida. Además, agradeció a su familia y a los médicos que la ayudaron durante la noche del jueves.

Día nuevo para la actriz y con una sonrisa inmensa. Créditos: Instagram Isabelmacedophoto.

En horas de la mañana de este viernes, Isabel Macedo compartió una imagen en el auto junto a su marido y su primogénita. La actriz se mostró optimista tras el percance: "Un nuevo día comienza. ¡Me duele todo! Pero vamos. No quiero que Belita se quede asustada. Me amo".

Juan Manuel Urtubey, por su parte, dialogó con el periodista Juan Etchegoyen y explicó que "está bien, aunque muy dolorida. Por suerte zafó, (no tiene) nada roto, solo golpes”, dijo el político.

"Estaba bañando a las chicas (Isabel y Julia) y se dio un golpe tremendo", explicó Urtubey.