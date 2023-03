El programa de Karina Mazzocco sufrió una sorpresiva baja en su panel

En medio de un constantes movimientos de panelistas en los programas de la televisión abierta argentina, este martes un integrante del equipo del ciclo de Karina Mazzocco se despidió frente a cámaras de sus compañeros, y la conductora compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.

El periodista de A la tarde (América) que se despidió de la propuesta que lidera Karina Mazzocco es Lucas Bertero, quien sobre el final de la emisión del martes se mostró sensibilizado por la situación.

El posteo de Karina Mazzocco anunciando la salida de Lucas Bertero de A la tarde. Foto: Instagram @karinamazzocco.

"Hoy fue un día raro para mí. Traté de hablar con todos mis compañeros. Esta es la producción más aceitada en la que trabajé en 23 años. Nunca jamás faltó un tema, cuando no los traemos nosotros, llega la rutina con temas propios, con identidad. Con un programa que logró lo que pocos logran, que es que todos hablen, siempre generando contenido propio", expresó Bertero.

Luego, el integrante del programa de Karina Mazzocco reconoció: "Luis Ventura en un montón de momentos me recibió en su programa, tomamos un café y hablamos. Me estoy yendo de un éxito hacia un camino nuevo, que no se cómo me va a ir, yo siempre dije que lo que se hacer es esto. Hace 23 años vine de mi pueblo a hacer esto y nunca pensé que podía dar un giro y dedicarme a otra cosa, que tiene que ver con la comunicación, con lo que sé hacer", agregó Lucas Bertero sin dar mayores explicaciones de cuál será su próximo espacio de trabajo.

Finalmente, deslizó un aparente palito a Intrusos (América), ciclo en el cual estuvo hasta myo del año pasado. "Este programa me rescató, me abrió las puertas. Acá no se grita, no se corre, no se maltrata a nadie porque todo fluye. Los problemas se resuelven con alegría", reconoció el panelista que se despidió del envío de Karina Mazzocco.