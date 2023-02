Murió Burt Bacharach, compositor de grandes clásicos de la música pop

Este jueves trascendió la noticia de la muerte del legendario compositor estadounidense Burt Bacharach, quien tenía 94 años y dejó un extenso legado en la música contemporánea como compositor de grandes clásicos de la música pop.

Si bien el fallecimiento se produjo este miércoles, el dato de su adíos se dio a conocer este jueves, y de manera automática comenzaron a sonar sus inmortales canciones en los hogares de millones de melómanos en el mundo.

Entre otras joyas, Burt Bacharach compuso Baby it's you para The The Beatles, I say a little prayer para Aretha Franklin, (They long to be) Close to you para The Carpenters y What's new, pussicat para Tom Jones. La solista a la que más le entregó sus creaciones fue Dionne Warwick, con quien trabajó en numerosas oportunidades.

Además, Bacharach compuso la banda sonora de Casino Royale, una de los films iniciales de la saga de James Bond, y recibió tres premios Oscar por las canciones orginales que compuso para las películas Arthur y Butch Cassidy, por la última también consiguió un galardón por su labor la banda sonora.

Durante su extensa trayectoria, Burt Bacharach también cosechó seis premios Grammy, dos Globos de Oro, un premio BAFTA, y un premio Emmy.