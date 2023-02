La categórica respuesta de María Eugenia Vidal a Edudardo Feinmann sobre el presente de Alberto Fernández

María Eugenia Vidal estuvo como invitada en El Noticiero (La Nación+), y en diálogo con Eduardo Feinmann habló sobre la difícil situación que atraviesa nuestro país, y fue categórica respecto a una posible nueva candidatura presidencial de Alberto Fernández.

“El Presidente está en candidato. No tengo dudas, lamentablemente. Frente al millón más de pobres, frente al 300% de inflación, frente al 40% de la carne, no solo nos muestra una realidad paralela, sino que además ahora está en candidato”, aseguró María Eugenia Vidal sobre Alberto Fernández.

Luego, la referente de PRO remarcó:“Nosotros ahora necesitamos un presidente. Hace tres años que estamos esperando a un presidente que se haga cargo y que deje de buscar excusas y culpables”.

Según María Eugenia Vidal, Alberto Fernández está en modo candidato para las próximas elecciones.

Además, tras la consulta de Eduardo Feinmann sobre si su entrevistada estará en carrera en las próximas elecciones, María Eugenia Vidal se limitó a responder: “Yo ya he dicho que me gustaría ser presidenta. No estoy de campaña y sí estoy escuchando a los argentinos”.

En otro tramo del diálogo con Feinmann, Vidal aseguró que “las medidas que toma el Gobierno de Alberto Fernández hoy” van a terminar por pagarse después con “inflación, presión y devaluación”.

Finalmente, María Eugenia Vidal arremetió con dureza contra la gestión de Alberto Fernández afirmando: "Este Gobierno durante tres años no tuvo plan”. En este sentido, la diputada señaló que el único plan que tiene el Gobierno es "llegar a diciembre".