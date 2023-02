Tini Stoessel hizo un advertencia sobre su salud a sus seguidores en México

En cada país que visita Tini Stoessel, la popular cantante se caracteriza por el timpo que le da a sus incondicionales seguidores, ya sea para sacarse una foto con ellos o firmarles un autógrafo. Sin embargo, en México, un grupo de fans esperó durante tres días en la puerta del hotel en el que se alojó la artista para saludarla, y ella no apareció.

Finalmente, en diálogo con sus admiradores del mencionado país, Tini Stoessel confesó desde la ventana del auto que la traslada: “Mirá, no pude bajar porque me bajó mucho la presión cuando llegué acá. Estuve recuperándome”.

Entonces, con tono de comprensión sus admiradores le comentaron a Tini: “Nos dijeron que estabas malita”. A lo que la estrella pop completó: “Después del show de Monterrey, quedé muy mareada. No sé, será por... no sé. Y, bueno, ya me siento súper bien”.

Más allá del percance de salud, Tini Stoessel ofreció una vibrante actuación en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México con entradas agotadas, y este año tiene una agitada agenda de shows en vivo en distintos países del mundo.

Más allá de lo profesional, además Tini se encuentra pasando un gran momento emocional tras meses de noviazgo con el futbolista Rodrigo de Paul, con quien coincide cada vez que ambos pueden en sus ajustadas agendas laborales.