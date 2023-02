Pelea grave en Gran Hermano: Alfa explotó contra Romina y la acusó con todo

Hace unos meses, ningún fanático de Gran Hermano 2022 habría imaginado a los participantes Alfa y Romina alejados uno del otro. Sin embargo, la relación, que supo ser una de las más fuertes dentro de la casa más famosa del mundo, se quebró de tal forma que todo parece indicar que no hay vuelta atrás. Entre constantes rispideces, esta vez Walter se abrió con Camila y confesó que la exdiputada lo tiene harto.

Lo que en algún momento fue una alianza sólida se transformó en un tira y afloje constante que está llegando a su fin de forma definitiva, luego de cientos de idas y venidas, enojos y reconciliaciones, gritos y abrazos. Ambos se tiran dardos envenenados, a veces de frente, otras por atrás y también con indirectas. Romina apela al llanto y Walter a las críticas para posicionar al público de su lado.

La tensión es tal que toda la situación despierta la furia de alguno de los dos. Esta vez, fue una “orden” a Camila para que limpie parte de la cocina, indicada por Romina a través de La Tora. “Lo mandó a decir Romina. Hay un escalafón acá, la jefa es Romina. Parece el regimiento, el capital manda al suboficial y vos sos el soldado que tiene que ir y rendir pleitesía”, le dijo Walter a la rubia y agregó: “Ya estoy harto”. Además, aprovechó el momento para asegurar que la exdiputada tiene una casa en Costa Esmeralda.

Si bien fue el ingreso de Camila y Ariel en diciembre el que removió los cimientos de lo que ya se perfilaba para ser una amistad aun fuera de la casa, la guerra entre Alfa y Romina se desató a raíz de un grito de los fanáticos, que resonó en el patio: “Romina, dejá de hacerte la boluda con Alfa. Olé, olé, olé, Alfa, Alfa”.

Aún sin entender bien el significado del mensaje, el vendedor de autos lanzó uno de sus típicos comentarios, caracterizados por no pensar antes de hablar: “Para mí a vos te está haciendo contra el tema de tus hijas. Estás como en una posición de víctima porque extrañás a tus hijas, pero estás acá. Se ve eso cuando mostrás la foto”.

La mención de sus hijas hizo explotar a Romina, que no se guardó nada. “Te estás yendo al carajo. Yo no me hago la víctima. A mis hijas no las utilizo. Si pongo la foto es para que mis hijas vean que siempre las tengo presentes. No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa”, dijo la mujer, que en todas las galas de eliminación se presenta con la fotografía de sus tres niñas: Nina, Mía y Feli.

El tenso cruce continuó, con la exdiputada sumamente angustiada: “No me hables más porque yo no me meto con tu hija, no me meto con tu nieta. Y jamás hablé mal de vos, jamás te nominé y jamás dije nada. Todo lo que dije de vos te lo dije en la cara y lo hablamos acá”. Luego concluyó asegurando que para Alfa “todo el tiempo es discusión y pelea” y, entre lágrimas, le recriminó: “¿Qué tenés conmigo? Andá a tu cuarto y dejame tranquila”.

Esta semana Walter fue salvado de la placa por la líder de la semana, Camila, quien actualmente parece ser su única aliada dentro de la casa. En tanto, quedaron nominados Julieta, Nacho, Ariel y Marcos, cuatro fuertes participantes que tendrán que vivir la gala de eliminación conducida por Santiago del Moro y someterse al voto del público.