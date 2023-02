El espectacular baño de lodo al que se sometieron Alejandro Fantino y su esposa

El conductor televisivo Alejandro Fantino y su esposa, Coni Mosqueira, se encuentran festejando su unión como marido y mujer a lo grande, en una flamante luna de miel a través de varios países de Medio Oriente. La pareja comparte en sus redes sociales momentos de su esperado viaje y, por estos días estuvieron en Jordania, donde gozaron de un tratamiento milenario que el Mar Muerto tiene para ofrecer.

Coni compartió una serie de fotos de ella misma flotando en las aguas del lago y escribió: “Hoy flotamos sobre el Mar Muerto. El punto más bajo del mundo”. Luego, la modelo mostró el proceso del baño de lodo, que “tiene muchos minerales y sales”. Completamente cubiertos por el material, el matrimonio posó para la cámara con gestos graciosos.

A través del registro, Coni escribió: “Dijeron que era bueno, así que nos pusimos un poquito de lodo”, y aprovechó el momento para tirarle flores a Fantino: “Hasta en lodo sos un bombón”. Así, la pareja suma una nueva experiencia para el libro de recuerdos de su luna de miel. Antes, el periodista había sorprendido a su medio millón de seguidores con un corte de pelo en Turquía.

“Me vine a cortar el pelo acá en Estambul. Y le pedí que me saque la pelusa de las orejas. Explicame para qué me arriesgo a lo que no conozco. ¡Agarró un encendedor!”, comentó Alejandro, sorprendido por lo curioso de las costumbres del país oriental. “Ahh, lo que quema... Te juro por Dios, lo que quema...”, se quejó entre risas.

Fantino y Mosqueira contrajeron nupcias el 21 de octubre del año pasado en Bahía Blanca y luego, el 12 de noviembre, festejaron su unión en una estancia de Cañuelas, con una gran fiesta a la que asistieron 200 invitados. La luna de miel, en tanto, tuvo que esperar un poco más por el nivel de planificación y la cantidad de países que la pareja desea conocer: Maldivas, Turquía, Egipto, Nepal, Emiratos Árabes…

Para el periodista, la espera definitivamente valió la pena, ya que el viaje lo tiene maravillado. Respecto a uno de los tantos destinos, escribió: “Los ojos de quien se abre a conocer son parte de lo que conoce. Entre otras cosas a eso vinimos con Conita, a descubrir y a disfrutar de la historia de estas ciudades. ¡Estambul! Ciudad poblada por espíritus romanos y otomanos entre tantos…”.

Luego, Fantino se refirió a la belleza y los detalles de cada visita: “Cada lugar me detiene por horas. ¡Es tiempo de aprender sobre nuevas culturas y sus historias! Gracias al universo por regalarme estos momentos. Y gracias a ustedes por permitirme compartirlo”.

Cabe recordar que el conductor de Animales Sueltos conoció a la modelo a fines del 2017 tras su divorcio con Miriam Lanzoni, cuando intentaba volver a disfrutar de la noche y las salidas. Allí conoció a Coni y, en una primera cita, descubrieron que las similitudes entre ellos sobraban y en 2021 le propuso casamiento en Grecia frente al Mar Egeo.