Revelan un esperado dato sobre la intimidad de Marcos de Gran Hermano

Marcos Ginoccio es uno de los favoritos del público de Gran Hermano (Telefe), y mientras el joven se encamina a la final del popular reality, se multiplican los enigmas sobre su vida fuera de la casa. Con un perfil reservado, el salteño logró cautivar a la gran audiencia, y ahora tras los rumores sobre su situación sentimental fuera del programa, revelaron si es verdad que tiene una novia.

El ingreso de Valentina, la hermana de Marcos a Gran Hermano, ofició como detonante de una serie de emociones en el jugador que para los seguidores del ciclo que conduce Santiago del Moro resultaron toda una novedad. Y en medio de una serie de instancias en las que al concursante se lo ve muy sensibilizado, llegó desde Francia Alexis, el novio de Valentina, de quien se enamoró a través de una aplicación de citas.

En el programa A la Barbarossa (Telefe), Alexis aseguró que la familia de Marcos está orgullosa de él, y entre las cosas que dijo sobre el integrante de Gran Hermano se destacó el hecho de que asegurara: “A Marcos no le gusta nadie dentro de la casa”.

A su vez, cuando le preguntaron al novio de Valentina si Marcos está en una relación fuera de la casa, Alexis remarcó que sabe de una ex del joven. "Yo puedo decir que la conocí, pero que ahora se distanciaron, y bueno no sé más, la verdad. Habría que preguntarle a Marcos", deslizó el entrevistado, dejando en claro que según lo que sabe el favorito del público de Gran Hermano no está en una relación fuera del reality.

Por otro lado, en los últimos días Marcos le reconoció a su hermana que le cuesta conciliar el sueño, y que ya siente que extraña demasiado su vida afuera de la casa. “Siento que no estás bien”, deslizó Valentina entonces sobre la situación del joven que aspira a ganar el premio mayor de Gran Hermano.