El extraño ofrecimiento que recibió Cande Tinelli de Fede Bal

Cande Tinelli volvió a ser noticia en los portales mediáticos luego de su escandalosa separación de Coti Sorokin. Con acusaciones de infidelidades y pases de facturas en torno a los celos del músico hacia la influencer, la relación llegó a su fin.

Ahora, la hija de Marcelo Tinelli fue invitada al piso de LAM para sumarse al staff del programa. Como era de esperarse, Cande no solo dio su opinión sobre los diversos temas que se abordaron en el ciclo conducido por Ángel de Brito, sino que además habló de su intimidad y reveló un extraño ofrecimiento que recibió de Fede Bal.

"Estás soltera? Pensaba que tenías un novio en Barcelona", le consultó de Brito. "No, libertad absoluta", respondió ella sin vueltas. "Ah, estás como Fede Bal, que nunca más se va a poner de novio dijo", argumentó el conductor. "Tampoco eso, yo amo la monogamia, soy re Susanita en todo. Lo banco igual eh, es una forma de vida pero no, ahora estoy sola", aclaró.

"¿Vos saliste con él, Cande?". "Guauu, no. Me invitó una vez a Carlos Paz, pero ni en pedo. Perdón Fede Bal, no te conozco pero sí me invitó, me dijo que me mandaba un helicóptero, me daba a Christian Grey. Un miedo ese helicóptero", reveló ante la sorpresa de todo el panel.

Mientras las angelitas opinaban que al menos el hijo de Carmen Barbieri pensaba invertir algo de dinero para seducirla, ella fue categórica: "No es mi estilo, no lo conozco. Estoy leyendo todo esto que está sucediendo pero no lo conozco. Defiendo a la mujer siempre".