Cuántos miles de euros cobró Wanda Nara por una entrevista en la TV italiana

Hay veces en que un programa de televisión pacte una entrevista y que el entrevistado reciba un pago por prestarse a hacerla. Suele pasar con las grandes estrellas, pero sí sorprende que Wanda Nara le haya cobrado miles de euros a la televisión italiana para sentarse a charlar.

La empresaria argentina fue citada por la RAI para hacerle una entrevista sobre diversos temas. “Hace unos días, Wanda brindó un reportaje exclusivo a la RAI y déjenme advertirles que no lo hizo de buena persona, le habrían pagado una montaña de dinero”, dijo Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, que sale de lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio.

Si hay algo de lo que sacarse el sombrero con la mayor de las Nara es su versatilidad y visión para los negocios. No por nada fue la representante de su ex marido, Mauro Icardi, y le ayudó a conseguir el mejor contrato de su carrera. Y justamente por ahí venía el interés de la cadena de televisión.

“Lo que al medio le interesaba era tenerla a ella para hacer preguntas jugadas y profundas y obviamente hablar del tema Icardi, Wanda no puso muchas condiciones cuando vio lo que le iban a pagar”, expresó Etchegoyen en su programa vespertino, y hasta se animó a decir el monto que la rubia cobró.

“El número que a mí me dan es impactante”, empezó Juan, “una fuente importante europea me aseguro que Wanda cobró 30 mil euros por la nota, no era una nota tan esperada como en la época del Wanda Gate, pero ella quería cobrar para hacerla y le ofrecieron eso después de negociar varios días”.

La modelo usó aquello que le permitió establecerse en Europa a nivel laboral, su poder de persuasión. “En principio, desde la RAI no querían pagar por una entrevista con Wanda, pero ella lo exigió y lo terminaron aceptando. Es una millonada lo que le pagaron”, completó el conductor.

Esa entrevista que Nara dio en un formato íntimo con la periodista Francesca Fagnani en el programa Belve, pudo haber sido el primer contacto entre la argentina y el medio de comunicación, y que podrían trabajar juntos en el futuro.

Según le contaron a Etchegoyen, hay “una posibilidad grande en el futuro con Wanda en la RAI, la intención de la empresaria es hacer un programa en el prime time de allá cómo conductora”. De lograrlo, Wanda Nara ya será una artista internacional.