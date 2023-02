A Maxi de Gran Hermano no lo dejaron trabajar y estalló de furia contra Telefe: "Son..."

Hace más de un mes que Maxi Guidici abandonó la casa de Gran Hermano, sin embargo, sigue atado a la producción por el contrato firmado, es por eso que depende de que ellos den el visto bueno para realizar una actividad fuera de los papeles. Fue así como le bajaron el pulgar cuando estaba a punto de cumplir uno de sus sueños, por eso no pudo ocultar su enojo.

Sucede que Maxi de Gran Hermano había sido invitado por TNT Sports para asistir a una de las cabinas del estadio Monumental, el cual aún no conocía pese a su fanatismo. La idea era salir por Twitch junto a Juliana, su novia, haciendo algunos comentarios del encuentro. Sin embargo, la ilusión se desmoronó.

Fue por eso que realizó un video en su cuenta de Tik Tok para lanzar todo lo que le molestó de la situación: “Hola, mi gente hermosa, les cuento que acá estamos un poquito tristes, un poquito amargados, por no decir bastante, porque desde la producción de GH me prohibieron asistir a la invitación a la cancha, a la cabina de transmisión, que iba a ser un sueño para mí”.

“No conozco la cancha, iba a conocer a Leo Ponzio, imagínense la ilusión que yo tenía, estaba en el aire”, reveló sobre la oportunidad que debió rechazar por orden de la producción.

“Estaba feliz, y un par de horas antes me llaman para decirme que no podía asistir por cuestiones de contrato. La verdad es que tengo una bronca porque no entiendo muy bien qué tanto les puede modificar a ellos que yo participe o no de esto, pero así es la vida”, comentó sobre cómo le comunicaron la imposibilidad de asistir.

En su furia con la producción, mencionó que, ante esta situación, se lamenta por haber estampado la firma: “Eso firmamos emocionados por entrar al programa y ahora hay que bancarla. No entiendo el porqué, pero qué sé yo. Ojalá surja alguna otra oportunidad para poder ir a conocer el Monumental lo más pronto posible”.

Además, su lamento era aún mayor debido a que se iba a perder la chance de conocer en persona a uno de sus ídolos: “Iba a conocer a Leo Ponzio si Dios quería y me ayudaba. Había muchas chances, porque hablé con él”.

Por último, expresó que se sentía mejor tras el descargo y buscó ideas entre sus seguidores para tratar de cumplir su sueño: “Quería compartir esto con ustedes, por ahí a alguien se le ocurre alguna idea. Qué broncón. Igualmente vamos a disfrutar el domingo, vamos a ponerle actitud, a cambiar la vibra para que sigan viniendo cosas buenas. Saquemos la mala onda, la bronca”.