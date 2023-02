El sugerente mensaje que le envió un reconocido músico a Daniela de Gran Hermano

Daniela es una de las participantes que más repercusiones generó durante su estadía en Gran Hermano 2022. Luego de ser eliminada del reality, volvió a ingresar en la etapa de repechaje. Pero la suerte no estuvo de su lado y volvió a ser expulsada en las últimas semanas.

Ahora, fuera de la casa más famosa del país, disfruta de las mieles que dejó su exposición mediática. Un claro ejemplo de esto fue lo que reveló durante una entrevista en el programa Biri Biri, de República Z, cuando contó que recibió un sugerente mensaje de L-Gante.

Todo comenzó cuando el referente de la cumbia 420 le envió un mensaje privado, y reposteó un video de ella donde escribió "Si pinta".

"¿Qué sería si pinta? No me lo esperaba...”, aseguró la participante. Luego, confesó: "Todavía no le respondí. El mensaje fue tranqui. Me llegaron mensajes más picantes, de jugadores de fútbol, tiktokers y cantantes".

Recordemos que Daniela se grabó bailando el challenge del tema Session en el Barrio #8, de L-Gante, e inmediatamente el cantante lo respondió con ese mensaje super sugerente.