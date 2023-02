Bombazo: Alejandro Fantino reveló cuál será su próximo destino laboral

En diciembre de 2022, luego de casarse con Coni Mosqueira, Alejando Fantino anunció que se alejaba de la televisión y dio por cerrado su ciclo en Animales Sueltos, por América TV. “Me voy a ir un tiempo. No sé cuánto. Sabiendo que es mi casa. Voy a volver”, prometió Fantino.

Y ahora, luego de una soñada luna de miel con su flamante esposa, un viaje que lo llevó por Maldivas, Egipto y Turquía, Alejandro conectó con sus nuevas expectativas laborales y dejó en claro que no tiene intención de volver con lo mismo. El conductor quiere cambiar, hacer cosas nuevas que coincidan con su presente.

Así lo expresó en una entrevista con Socios del espectáculo en el que analizó el panorama de la televisión abierta, las mediciones del rating y los desafíos actuales que enfrentan quienes trabajan en este medio.

“Quiero hacer un programa de entrevistas, más coral, una mesa donde pueda charlar con gente. Tengo algunas propuestas que estoy analizando para hacer un programa que podría ser semanal o dos veces a la semana”, empezó Fanta, ilusionado con darle un giro a su carrera.

Luna de miel soñada para Fantino y Mosqueira. Instagram Alejandro Fantino.

Fantino aclaró que no está dispuesto a regresar con una propuesta que le haga resignar calidad de vida y que de ahora en más tomará proyectos que coincidan con la familia que acaba de formar con Coni. “No quiero hacer un programa diario en tele, además, el contenido que tengo ganas de hacer es otro”, adelantó.

¿En qué anda el santafesino? “Quiero hacer algo distinto, viajar, ir a África, recorrer y hacer una curva de fútbol allá. Además, tengo un proyecto para ir a recorrer el Amazonas de Brasil. También, de alguna u otra manera, quiero viajar por Argentina”, barajó ante el notero del ciclo de El Trece.

Las nuevas prioridades de Fantino

Fantino señaló que su meta está en contar con libertad para poder tomarse sus tiempos. Sin embargo, su idea es volver al ruedo: “Yo amo la tele, soy un conductor de televisión, tengo tres ofertas pero no las voy a contar. Tengo que ver qué voy a hacer, pero quiero un proyecto que me haga feliz, que me de tranquilidad”.

Y si bien aún las opciones son varias, lo que Fanta sabe de antemano es que no quiere volver a hacer política dura y sí abocarse más al fútbol. "El problema es que si hablas de política y de una manera tan dura, lamentablemente te terminan poniendo o de un lado o del otro, y ahora hay mucha grieta, así que no", dijo. Captura América TV.

Finalmente, el periodista cuestionó duramente cómo se mide el rating en la actualidad. “Está mal medida la tele abierta. Ibope quedó antigua en la tele de hoy. Yo no me fui de la tele, yo voy a volver y voy a estar medido por Ibope, mal, pero ya no creo en su medición de rating. Yo la pasé muy mal con el rating, te lastima, te amarga”, cerró.