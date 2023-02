Revelan que L-Gante y Daniela de Gran Hermano iniciaron un romance: las pruebas

Daniela Celis ganó popularidad tras su paso por la casa de Gran Hermano 2022 y, aunque hace menos de una semana abandonó el reality show de Telefé por el voto de la gente, los fanáticos del programa no tardaron en encontrarle un posible romance con L-Gante, debido a un pícaro comentario del cantante de cumbia 420.

La joven de Moreno se dedicó de lleno a compartir contenido en sus redes sociales, aprovechando el envión de reconocimiento que trae aparejado ser una ex hermanita. Aunque el objetivo de Daniela era llegar a la final y mantenerse en la competencia por el gran premio de 19 millones de pesos y una vivienda, se mostró feliz con su paso por la casa.

La ex participante compartió un video en su cuenta de Tiktok, donde se la puede ver bailando una coreografía de uno de los éxitos musicales del representante actual de la música popular. “Avisale a tu amiga, ‘la rompo en el baile como trompo’. Si me va ahí atrás, me hago el tonto. A esa yegua, seguro la monto”, dice el pasaje de la letra que se escucha en el posteo.

Ni lerdo ni perezoso, L-Gante tomó la posta y lo replicó en sus propias redes sociales y agregó un críptico mensaje. En el perfil de Instagram del artista, donde cuenta con más de 5 millones de seguidores, se pudo ver a Daniela moviéndose al ritmo de la música, en donde L-Gante agregó un mensaje en letra muy chica. “Si pinta”, escribió, llamando la atención de los fanáticos, quienes enseguida arrancaron con las especulaciones.

El rumor del posible interés del cumbiero por Daniela inició en diciembre, cuando empezó a seguirla en las redes sociales y el llamativo gesto de las últimas horas no hizo más que incrementar la curiosidad de los usuarios que se mantienen expectantes ante la chance de que ambas celebrities se embarquen en una relación.

No es la primera vez que el intérprete de “Perrito malvado” y “El último romántico” lanza sugestivos mensajes en redes sociales. Wanda Nara es un ejemplo, ya que ambos mantienen pícaros idas y vueltas a través de Instagram, aunque la empresaria negó que exista una relación amorosa e indicó que son solo buenos amigos.

Daniela, en tanto, todavía tiene segundos pensamientos acerca de su relación con Thiago Medina, uno de sus compañeros en Gran Hermano, eliminado del certámen varias semanas atrás. La historia de amor entre ambos fue uno de los puntos fuertes de la producción, aunque el público no apreció la dinámica entre ambos jugadores.

Finalmente, Daniela sigue atenta a la resolución del reality más visto de la televisión argentina, que hoy tendrá una nueva eliminación y uno de los habitantes de la casa deberá abandonar el predio. En este momento, aún se encuentran en riesgo de salida la madre de Lucila, el padre de Nacho, la hermana de Julieta y la hermana de Marcos.