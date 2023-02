Preocupación por la salud de Marcos en Gran Hermano 2022

Sin lugar a dudas, Marcos es uno de los participantes de Gran Hermano 2022 que menos se hace notar. Tímido, callado y de perfil super bajo, el salteño pasa bastante desapercibido en el reality, aunque para el público es uno de los grandes candidatos a ganar el juego.

Pero, desde que ingresó a la casa su hermana Valentina, el participante se mostró mucho más activo, pero al poco tiempo ya volvió a estar cabizbajo y con poca energía. En las últimas horas, le reveló a su hermana lo que le ocurre.

"Me quedo adentro de la cama pero no puedo dormir, me tengo que empezar a dormir más temprano", confesó. Entonces, ella, que lo conoce mucho, le dijo que lo quiere ayudar con eso pero que seguramente le pasan muchas cosas por la cabeza. Él reconoció que sí, pero que ya estaba extrañando un montón, incluso antes de que ella entrara al reality. "Desde que llegaste vos fue otra cosa, me cambió la cara, digamos", le dijo su hermano.

Marcos y Valentina.

"Estoy disfrutando mucho de los mensajes que me trajiste, aunque a veces te sentís con mucha energía y otras veces, con poca. Pero creo que siempre hay que tratar de ver lo mejor, pensar más en positivo", expresó para dejarla tranquila. Sin embargo, Valentina le preguntó directamente: "¿A veces te vienen pensamientos negativos a la cabeza?".

Y su hermano le contestó que sí. "Siempre te vienen pensamientos negativos, el tema es reemplazarlos por los positivos". “Siento que no estás bien", le disparó ella, preocupada.