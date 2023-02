El doloroso accidente doméstico que sufrió Tamara Báez, la ex de L-Gante

De alguna manera u otra, Tamara Báez siempre se las ingenia para que se hable de ella, para ser noticia, independientemente del tenor de esos comentarios, que pueden ser positivos o negativos. Da igual, lo que busca es que se hable.



Es que la influencer vive de su actividad en las redes sociales, en donde tiene una fuerte actividad. Incluso, hasta llegó a cruzarse con seguidores que la cuestionaban y la mandaban “a trabajar”.





“Así como me ves, facturo más que vos”, le respondió a un seguidor que la cuestionó en Instagram. Es que la ex novia de L-Gante y madre de su hija comparte mucho de su día a día en las redes sociales.



En ese marco, no todas las publicaciones de Tamara Báez son divertidas o para promocionar algún producto. Así, al menos, no lo fue en las últimas horas, cuando compartió en doloroso accidente doméstico que sufrió.



En sus historias de Instagram, Tamara Báez publicó imágenes que dan cuenta de una terriblem quemadura que sufrió en el rostro, a la altura del mentón, provocada por un inadecuado uso de una planchita para el pelo.



“¡No puedo ser tan pelotuda, no puedo ser tan pelotuda! Miren, me quemé con la planchita”, expresó Tamara Báez en el video que publicó, al mismo tiempo que acercaba la cámara para que se viera en detalle la herida.

Tamara Báez. Foto: Instagram.



No obstante, no fue ese el único percance doméstico que tuvo la influencer en los últimos días, ya que también mostró una terrible caída cuando saltaba en una cama elástica que tiene en el jardín de su casa.



De acuerdo a lo que se pudo observar, la ex pareja de L-Gante intentaba impulsarse mientras al mismo tiempo pretendía grabar con su celular. En un momento, perdió el equilibrio, cayó e impactó sobre su amiga. "Me la di en la pera literal", comentó, entre risas.