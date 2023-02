El destrato que Alexis Mac Allister le hizo a su ex durante el Mundial

Continúa la polémica alrededor de Alexis Mac Allister por su separación de Camila Mayan, la mujer que lo acompañó durante el Mundial de Qatar, en el que se consagró campeón del Mundo con la Selección Argentina, siendo una de las grandes figuras.



Según se conoció en las últimas semanas, Alexis le habría comunicado a Camila sus intenciones de terminar con el noviazgo dos días después de Navidad. Aunque nunca aclaró que había otra mujer en su vida.



Se trata de su mejor amiga de la adolescencia, Ailén Cova, con quien hay algunas fotos en las redes sociales que dan cuenta de que tenían un vínculo de amistad desde hace ya varios años, que hoy se convirtió en amor de pareja.

Alexis Mac Allister y Camila Mayan se separaron a fines de diciembre.



En aquella charla que mantuvieron a fines de diciembre, Camila Mayan asegura que Alexis Mac Allister no le había dicho nada sobre Ailén Cova, que sólo se había limitado a confesarle que el amor se había terminado.



En ese contexto, Camila se cruzó con Yanina Latorre y le contó algunos detalles de su separación y hasta reconoció que, recién ahora, se da cuenta de algunas actitudes del futbolista durante la estadía en Qatar.



“Me dijo que no me quería más”, le contó Camila Mayan a Yanina Latorre, que luego revelaría la conversación en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América y donde ella es una de las principales panelistas.

Alexis Mac Allister dejó a Camila Mayan dos días después de Navidad.



Además, la ex novia de Mac Allister aclaró que se enteró del nuevo romance del mediocampista por los medios, lo que significó otro baldazo de agua fría, al mismo tiempo que reconoció que algo ya andaba mal durante el Mundial.



“Ahora que lo pienso, él estuvo frío durante el Mundial, distante, pero no lo quería molestar”, explicó Camila Mayan en esa charla que mantuvo con Yanina Latorre, a quien le confesó el destrato que sintió por parte de Alexis.