Romina Uhrig se sinceró sobre su situación sentimental y dio detalles de su áspera separación en Gran Hermano

Romina Uhrig es una de las participantes que forma parte de la recta final del popular reality Gran Hermano (Telefe), y tras un largo silencio sobre su actual situación sentimental, la exdiputada se sinceró y habló de su ruptura con Walter Festa, exintendente de Moreno.

Al dialogar con los padres de Nacho y Lucila en la casa de Gran Hermano, Romina Uhrig comentó: "Mi ex ahora hizo el divorcio. Yo le dije porque ya estábamos separados y yo le digo '¿cómo vamos a hacer con el tema del divorcio?'. Y él me decía: 'Bueno, esperemos'. No se quería divorciar. Entonces, yo le dije: 'No, ya está, si nos separamos, nos separamos'".

En tanto que sobre los roces con su ex en la preiva de ingresar a formarte parte de Gran Hermano, Romina explicó cómo fue la charla entre ambos. "Bueno, pero esperá... ¿Vos cómo querés entrar a Gran Hermano? ¿Divorciada? Entonces, yo le dije: 'Hagamos el divorcio'. Lo empezó a hacer y no hace falta que yo firme nada, hoy en día con que uno quiera el divorcio, ya está, no hace falta que el otro firme, ni nada", argumentó.

En medio de la charla, Rodolfo, el papá de Nacho le dijo a Romina que pensó que seguía en pareja. "Yo vi tan buen rollo con el video, que dice: gorda, tal... Tan buen rollo, pensé que estaban casados", deslizó el familiar de uno de los jugadores favoritos de Gran Hermano.

Romina Uhrig reveló detalles de su separación en Gran Hermano. Foto: Captura TV.

Ahí Romina Uhrig remarcó que para ella también fue sorpresivo el tono en que se expresó Walter Festa en dicho clip. "Es que a mí misma me sorprendió, porque cuando nos separamos, que no nos separamos de buena manera, no terminaron bien las cosas, que se terminó yendo en la madrugada de casa", aclaró categórica la exdiputada.

Finalmente, sobre el punto de quiebre de su matrimonio, Romina confesó: "Ya hacía 10 días que no nos hablábamos por una cosa que no me gustó y él en vez de decir: 'Bueno, gordi, disculpame'. Se enojó peor y se terminó yendo de noche de casa, me había bloqueado del teléfono, no tenía forma de hablar con él, teníamos a las nenas, no me hablaba. No bajaba del auto, quería que Marita le dé las nenas, no me quería ver. No entendía nada, en ese momento pensaba: '¿Qué le hice?'. Así pasaron los días, un día llega y le digo: '¿Podemos hablar? Tenemos dos hijas'. Y él me dice: 'No, no, con vos no quiero hablar'".

Cuando Romina Uhrig se disponía a revelar cómo fue el desenlace de esa cruce con su ex, Gran Hermano cortó la transmisión y los seguidores del exitoso reality quedaron con ganas de saber cómo terminó todo.

Hace algunos días, Romina había hablado también sobre su separación al comentarle a Julieta y Romina de algunas cosas que se enteró luego de su ruptura. "Lo primero que hizo fue a escribirle a una mina", reveló la participante sobre la actitud de su exmarido.