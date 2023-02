Qué dice la letra de la nueva canción Shakira y Karol G, TQG, llena de palos para Piqué y Anuel AA

La tumultuosa separación de Shakira y Gerard Piqué continúa latente, por el tenor de las figuras, las infidelidades, la intromisión de una tercera, las peleas judiciales, la batalla por la custodia de los hijos y sobre todo por todo el ruido mediático de las revelaciones de la colombiana.

La cantante sacudió todo con la canción que protagonizó con Bizarrap, que se convirtió en un éxito mundial, no tanto por la calidad artística, de la que rebosa, sino por las infidencias, por todas las construcciones dialécticas contra su ex marido.

No obstante, la increíble cantante no se quedó con esas declaraciones camufladas en melodías y armó otra pieza musical en la que aborda su divorcio y le dedica decena de dardos venenosos, incluso dando a entender que Gerard la sigue muy activamente en redes sociales.

Respecto a la nueva relación de Piqué con Clara Chia Martí, esa joven veinteañera con la que se enroló muy rápidamente, Shakira canta en este tema en colaboración con Karol G: "Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta 'pa' lo mío”.

En esa creatividad metafórica, la genial artista exclama: “Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido". En una confesión de lo que considera que el ex Barcelona no soporta que haya dado vuelta la página y que facture con su dolor.

Y luego, en esa mixtura de métrica al son de ese ritmo, Shakira disparó un tremendo palazo: "Y quieres volver ya lo suponía dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida pero si ella supiera que me buscas todavía".