Los emotivos posteos de la madre de Chano Moreno Charpentier luego de que su hijo despertara tras una semana en terapia intensiva

En las últimas horas, trascendió que Chano Moreno Charpentier despertó de la sedación a la que había sido inducido en el Sanatorio Otamendi. El cantante respira por sus propios medios, y superó el cuadro febril que transitó en estos días tras una internación de urgencia.

Marina Charpentier, la madre de Chano, dialogó hace unos días con Jorge Lanata en el programa que el conductor tiene en Radio Mitre y allí explicó: “Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas. Mi hijo no se despertó todavía. No puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos. Él está con un tubo porque tiene un infección y está bajo antibióticos, tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, ya que sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos”.

Afortunadamente, en las últimas horas del viernes se confirmó la noticia de que Chano Moreno Charpentier despertó de la sedación que transitó durante una semana. Y este sábado, su mamá replicó en sus historias de Instagram uno emotivos posteos de la periodista María Julia Oliván.

En las imágenes, se puede ver a la comunicaodra mostrándole un video de Chano interpretando en un un show la canción La melodía de Dios. El niño, que fue diagnosticado con trastorno del espectro autista, reacciona de manera luminosa ante el clip, y repite el nombre del músico en simultáneo con su madre.

En otro video de Oliván, que también compartió la mamá de Chano Moreno Charpentier, se lo puede ver al pequeño feliz bailando por toda la casa el tema Un poco perdido. “Despertó #Chano, puse Los Inmortales y miren a Tony”, escribió la periodista.

Finalmente, Marina publicó una imagen de sus hijos cuando eran chicos, y escribió un fragmento de un hit de Tan Biónica que dice: “Música, mientras caemos hay música. Aunque ahí afuera esté todo mal. Es el parlante de mi ciudad. Dramá-má-má-má-má-mática. La hora de la pena y nadie tiene paz. Yo sigo sin escuchar”.