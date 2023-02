Uno de los perritos de Gran Hermano cayó a la pileta y la producción tuvo una polémica reacción

Tras el ingreso de los familiares de los participantes al reality Gran Hermano (Telefe), se vivió un tenso momento en la casa cuando Caramelo, uno de los perritos que ingresaron recientemente al programa, cayó a la pileta,

Si bien desde la producción de Gran Hermano habían dispueto un cerco para que los cachorros no puedan acercarse a la piscina. La medida no fue suficiente, y Caramelo terminó en el agua, aunque Camila alcanzó a salvar a la mascota rápidamente.

El momento pudo verse en la transmisión de Gran Hermano a través de Pluto TV, pero apenas los jugadores comentaron la situación, desde los controles decidieron cortar la transmisión, y luego se vio a los concursantes en su habitación dispuestos a dormir.

En ese momento, se la escuchó a Julieta decir: "Chicos, cómo se cayó Caramelo, eh". A lo que Lucila y Nacho respondieron: "Shhh, no se habla de eso, no se habla más". Inmediatamente, en las redes sociales, los seguidores de Gran Hermano aseguraron que la producción intentó ocultar el percance que tuvo el perrito, y luego censurar a los integrantes del reality para que no hablen sobre el tema.

A su vez, Diego Poggi después mostró un video de Caramelo junto a Romina y explicó: "No se cayó a la pileta, se cayó en el escalón. No pasa nada. Los perritos están bien".

Luego, el host que se encarga de las transmisiones de Gran Hermano desde Pluto TV agregó: "Prueba de vida de CARAMELO. Los perritos están bien, todos tranquilos. Acá te dejo el video #GranHermano por si le querés hacer RT".