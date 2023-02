Tras quedar eliminado de Gran Hermano, viralizan un video con las ideas políticas de Agustín

A medida que avanzan las instancias de Gran Hermano (Telefe), salen a la luz todo tipo de videos relacionados con el pasado de los participantes del popular reality antes de ingresar a la casa. Y ahora es el turno de Agustín Guardis, el integrante que hace unos días fue eliminado por voto del público del programa más visto de la televisión argentina.

En las imágenes en cuestión que se viralizaron en las redes sociales, se lo ve al joven recibido de la Fundación Instituto Latinoamericano de Desarrollo Social y Salud. Allí, saliente de Gran Hermano presenta una "guía práctica para votar".

“Con la Fundación Atlas le venimos a proporcionar una especie de guía rápida para poder votar en las próximas elecciones y así no volver a incurrir en los errores del pasado”, comentaba en aquel video Agustín.

El el clip publicado en 2019, el ex Gran Hermano aseguraba: "Hay que entender que la libertad está por encima de todo y por eso el Gobierno debe ser limitado, por eso la libertad es el motor de la vida pública y la fuerza transformadora de cualquier sociedad. Pero en sociedades como la Argentina, la libertad está sofocada y por lo tanto no hay Estado de Derecho y así todo queda allanado para la miseria y la corrupción”.

Finalmente, el joven de Gran Hermano promovía: “No debemos tenerle miedo en las próximas elecciones a votar a algún partido o ideas diferentes, y es nuestra única defensa contra ese mal que nos aqueja. No es verdad que si no fuesen ellos no nos gobernaría nadie más. Nuestro voto es solo nuestro, debemos entonces depositar nuestro voto en las ideas que mejor encajen y que nos puedan servir para que este país funcione de verdad con un Estado coherente, chico y efectivo”.