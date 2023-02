Revelan la cifra millonaria que reclama Bebe Contepomi tras su renuncia a El Trece

Bebe Contepomi anunció su renuncia a El Trece y TN luego de 30 años como periodista. La decisión del referente del periodismo musical de nuestro país sorprendió a más de uno.

"Ciclo cumplido. Una vida entera cumplida", expresó en sus redes sociales hace algunas semanas atrás. "Después de 30 años termino mi ciclo en TN y Canal 13. Fueron 25 años haciendo La Viola. En Artear me hice de grandes y mejores amigos. Más de la mitad de mi vida estuve con una familia que me acompañó en mi crecimiento personal y laboral", agregó.

Recordemos que antes de la confirmación, circularon rumores sobre un posible alejamiento de Contepomi en medio de un escándalo judicial millonario. Fue el periodista quien desmintió las versiones a través de sus redes sociales. Sin embargo ahora se reveló la cifra que Bebe exige tras su salida.

"Él había tenido una reunión una semana antes para tratar de limar asperezas y arreglar un monto. El monto es de 500 millones de pesos. Esto no lo puede desmentir porque fue una reunión con la parte legal de El Trece", reveló Guido Záffora.

Finalmente, y ante las repercusiones de su salida, el periodista habló con el ciclo de Flor de la V y se refirió a su renuncia. "Lo venía pensando hace mucho. Son muchos años. Yo ya estoy más grande. Hay chicas y chicos más jóvenes. Hacer La Viola implica trabajar los fines de semanas, los feriados y viajar mucho", sostuvo.

Por último, indicó que aún no se reunió con los directivos del canal para ultimar su desvinculación. "No hay juicio de ningún tipo. Es más, yo todavía no me junté con los muchachos del canal. Todavía no estoy totalmente afuera. Quiero ver lo que voy a hacer con mi vida laboral. Por ahora tengo solo la radio y nada más. No tengo ninguna otra propuesta. Me voy para cambiar de vida", concluyó.