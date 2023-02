Así está hoy Regina, la hija de Soledad Pastorutti, que cumplió 10 años

Soledad Pastorutti quiso compartir públicamente un emotivo saludo para la más pequeña de sus hijas, Regina Audoglio, que cumplió 10 años. La artista publicó un video inédito en donde se puede ver a ambas pasando un momento juntas y, además, tres fotografías que son capturas de momentos claves de la filmación.

"Mi rayito de sol, mi suspiro en silencio, mi camino lleno de aromas nuevos, todo el espacio que hay en mi corazón", escribió La Sole en su perfil de Instagram, donde cuenta con cerca de un millón y medio de seguidores. El posteo obtuvo cientos de comentarios y la mayoría de ellos fueron felicitaciones para la pequeña, la relación con Jeremías Audoglio.

"¡¡Que seas siempre libre y feliz!! Te amo", completó el mensaje la cantante y agradeció a la fotógrafa que realizó la producción, donde se puede ver a madre e hija tomarse las manos mientras de fondo suena “Eres”, una de las canciones de la jurado de La Voz Argentina. “Eres lo mejor que me pasó en la vida, no tengo dudas no habrá más nada después de ti. Eres lo que le dio brillo al día a día”, fue el fragmento que escogió para musicalizar el video.

A pesar de la fama, Soledad se caracteriza por mantener resguardados los detalles de su vida íntima y a su familia, aunque de alguna manera los fanáticos han podido seguir el crecimiento de ambas herederas, Regina y Antonia, a través de algunas publicaciones en las redes sociales de la cantante.

Pero los fans no solo festejan a las hijas de la artista, sino a toda la familia. Días atrás, con el paso de un nuevo San Valentín, la mujer no se privó de saludar públicamente a su esposo, Jeremías Audoglio, y publicó un compilado de imágenes que recoge momentos de su matrimonio. La pareja lleva más de 20 años de amor y cariño compartidos.

Según contó La Sole en una presentación en “La Peña de Morfi”, ocasión en la que Regina se animó a mostrarse frente a cámaras brevemente, la niña ya muestra una marcada inclinación hacia el arte y podría seguir los pasos de su madre. "Ella tiene una veta artística, toca el piano y canta”, relató.

“Yo le digo que hay que empezar a romper con esa barrera de la vergüenza o de decir yo esto no, porque hay gente que cree que este trabajo es facilísimo, que podés decidir que hacer y que no, y no es así, hay que trabajar todo el tiempo", explicó la jurado de La Voz Argentina.

Luego, agregó: "A la edad de Regina yo ya andaba por los escenarios de todo el país cantando" y explicó que la pequeña aún es tímida, aunque “disfruta de todo esto mucho más que Antonia que ni obligada” quiere ir al canal donde su madre trabaja.