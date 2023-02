Wanda Nara contó qué maldad le hizo a la China Suárez

Nada fue igual para ninguna de las dos luego de lo que fue el Wanda – Gate, en el que ambas “se disputaban” a Mauro Icardi en el recordado triangulo escandaloso que tuvo consecuencias no sólo para ellos, sino para los de afuera.



Aunque haya pasado bastante tiempo de la historia del encuentro entre el futbolista y la actriz en un lujoso hotel de París, Wanda Nara parece no olvidar tan fácil y es al día de hoy que sigue mostrando su enfado con La China Suárez.



El escándalo no sólo significó la ruptura entre Wanda y Mauro, sino que también fue el principio del fin para Zaira Nara y su ex esposo, Jakob von Plessen, señalado como el cómplice de Icardi en aquel encuentro clandestino.



Superado el tiempo, tanto Wanda como La China comenzaron a tirarse palos e indirectas en las redes sociales. Sin nombrarse, las dos publicaban fotos que estaban claramente dirigidas a la otra.



Por ejemplo, cuando las dos decidieron teñirse el cabello de morocho. No obstante, algo que había llamado más la atención fue que La China había vuelto al color rubio a los pocos días, lo que muchos especularon con que sería para diferenciarse de Wanda.



Por supuesto, no pasó inadvertido el detalle ni en los seguidores de ambas ni en ellas mismas, ya que luego las dos subirían fotos muy similares, en una clara demostración de que estaba una pendiente de la otra.

Wanda Nara y La China Suárez.



Ahora, Wanda, de regreso a la Argentina tras pasar unos días en Europa, fue abordada por el móvil de Socios del Espectáculo, en donde le preguntaron, por supuesto, por su rivalidad silenciosa con La China Suárez.



“No la veo, porque la tengo bloqueada, así que no tengo ni idea de lo que sube o lo que no sube”, comentó Wanda, que luego explicó por qué se había cambiado el color de cabello. “Lo hice para una película. La verdad es que a mí no me gustaba al principio, a muchos les gustó”, aclaró.