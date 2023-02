El polémico momento de Gran Hermano por el cual acusan a la producción de manipular a los participantes

En la reciente gala de Gran Hermano (Telefe) en que la líder de la semana salvó a una de sus compañeras, la participante dejó entrever que desde la producción del popular reality la persuadieon sobre su decisión de a quíén elegir para rescatar de la placa de nominación.

Romina Uhrig dijo en plena emisión del jueves de Gran Hermano en diálogo con Santiago del Moro, que "gran primo", tal como identifican al psicólogo de la casa, le hizo cambiar de idea con respecto a la determinación del salvataje a Julieta, ya que ella en un principio había pensado en quitar a Daniela de la placa de nominación.

Rápido de reflejos, el conductor de Gran Hermano le señaló a la jugadora que la decisión es exclusivamente de ella. En ese momento, desde las redes sociales estalló la polémica y acusaron a la producción de influir en las opciones de los integrantes del exitoso programa.

Una vez terminada la gala del jueves, además se pudo ver a Romina dialogando con Julieta y diciéndole: "Estaba por salvar a Dani pero cuando Gran Hermano me dijo...". En ese momento, Julieta la interrumpió algo nerviosa expresando: "Lo que ya me contaste, no lo repitamos".

Acto seguido, Romina agregó: "Hoy hablé con Tora en la pieza y me dijo que te veía más fuerte a vos y yo le dije lo mismo, pero no sé por lo que dijo el primo... Que en una semana se enfría todo y cambia". Rápidamente, desde Gran Hermano dejaron de enfocar esa charla, para pasar a un diálogo entre Nacho y Lucila.

En tanto que en las redes hubo un gran revuelo, con muchos usuarios de Twitter asegurando que desde Gran Hermano arreglaron el rescate de Julieta, para que la joven no vaya a plca.

Además, en la tarde del jueves, Romina le había contado a Marcos y Lucila que tras hablar en el confesionario, quedó confundida sobre su decisión de a quién salvar de la nominación. "Pasa que si no hubiese hablado con Gran Hermano, bah, el primo... Parece que te llena la cabeza, te hace confundir. Ya yo tenía una decisión", remarcó la exdiputada.