La increíble historia detrás de la golosina favorita de Lali Espósito

Hace unas semanas, Lali Espósito sorprendió al sacar de su cartera un pequeño vibrador que, comentó, lo lleva a todos lados. Ahora, también de su cartera, sacó algo un tanto menos picante: su golosina favorita, la cual esconde detrás una increíble historia.



“Es increíble, son de chocolate, pero no sé ni qué dice”, contó Lali Espósito sobre la marca de su golosina preferida, que sus fanáticas se ocupan de conseguirle, a pesar de la complejidad que eso conlleva.



La golosina favorita de Lali Espósito es el chocolate de la marca hebrea P’SP, cuya web la describe como un snack de galletita cubierto de chocolate. Por lo que se puede observar en las imágenes, tiene forma de bombón y se llama Snak Galleta Click.

Lali Espósito.



El chocolate viene en packaging de 65 gramos y su costo es de 5 Nis (Nuevo séquel israelí), que equivaldrían hoy a 271 pesos argentinos. Por supuesto, es muy difícil conseguir esta golosina en la Argentina.



No obstante, Lali Espósito aprovecha cada viaje que realiza por motivos laborales y logra conseguirlos, dado que siempre tiene la suerte de que sus fans de Israel la siguen a todas partes.



“Soy muy fan de esta golosina y tengo la suerte de que a la mayoría de los lugares a donde viajo a trabajar siempre hay una fan de Israel que sabe que me gustan y van a donde sea que esté y me llevan muchos de estos”, reveló la cantante.

La golosina favorita de Lali Espósito.



“Suelo tener siempre en la cartera alguno perdido por ahí”, agregó luego Lali Espósito, que también recordó la historia que la relaciona directamente con Israel, país en el que hay muchísimos fanáticos de ella.



“El primer viaje en avión que hace en mi vida fue a los 11 años. De mi barrio directos a Israel. Es un lugar al que fui 13 veces en estos años. Y gran parte de por qué lo quiero mucho son sus golosinas”, comentó Lali.