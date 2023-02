Tras ser vencido por Viviana Canosa, Baby Etchecopar la atacó con una sarcástica payada

Viviana Canosa y Baby Etchecopar se disputan el rating en dos señales de noticias antagónicas, y la conductora ganó las mediciones de este lunes por un amplio margen, mientras su colega respondió con una llamativa payada sobre la rivalidad entre ambos.

Por un lado, Viviana Canosa debutó la semana pasada en la pantalla de La Nación+, pero por un problema de salud que desconcertó a sus seguidores, no estuvo frente a cámaras un par de días de emisión de su flamante programa.

Al regresar a la pantalla chica este lunes, Canosa aseguró haber recibido amenazas, y que a pesar de que está acostumbrada a los mensajes con tono de intimidación, esta vez se quebró. Así y todo, ratificó que seguirá adelante con sus implacables editoriales contra el oficialismo, con filosos dardos dirigidos sobre todo al ministro de Economía, Sergio Massa.

Para enfrentar el éxito de Viviana Canosa, Baby Etchecopar en su ciclo de A24 parodió a su colega diciendo: "A mí nadie me amenaza, ¿ok? Hoy les voy a contar toda la verdad".

Acto seguido, Etchecopar sorprendió a todos con una payada en la que expresó con un tono sarcástico: Con su permiso señores/ no voy a hablar de otra cosa/ esta noche debutamos/ y nos ganó Canosa/ el panfleto que escribimos, no lo hace ninguna imprenta/ vamos a ver mañana, la Canosa qué inventa/ a mí me gustan los versos, y los hago enseguida/ la compañera me hace el verso de la perseguida.

Finalmente, Baby Etchecopar imitó a Viviana Canosa deslizando: "Si mañana la gente no me ve, me voy y no vuelvo más. Me agarra depresión, estrés".