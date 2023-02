La ex del Polaco explotó contra Fede Bal y comparó a los dos "galanes"

Las esquirlas salpican por todas las direcciones. La explosión del escándalo de Fede Bal con sus infidelidades atraviesa a varios actores públicos, por la divulgación de pruebas de conversaciones calientes con mujeres famosas. Y ahora también rociaron a El Polaco.

El cantante cayó en la volteada, de cierta forma, a través de la comparación que llevó a cabo Valeria Aquino del músico, su expareja, con el actor, por los modos de comportarse, por esa especie de adicción a los engaños amorosos.

Claro que Fede y Ezequiel profesaron una muy linda amistad, de hecho estuvieron vinculados en otro lío con la viralización de esos audios en los que el hijo de Carmen Barbieri lo invitaba a la pileta calentita, es decir, a una fiesta multitudinaria en el parque de su casa de zona norte.

Valeria habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y ahí le llegó la consulta sobre si protagonizó algún diálogo con Bal. “Ante tanta danza de nombres, ¿a vos también te escribió Fede?”, le consultó el comunicador a la bailarina, en pos de descubrir si se trataba de otra celebridad a la que el actor intentó seducir.

Así, la madre de la hija mayor de El Polaco aseguró: “A mí no me escribió Fede Bal, es medio bravo”. Etchegoyen realizó una conexión inteligente y le consultó: “¿Te hizo acordar a algo que viviste vos con El Polaco?” Ante lo cual, la morocha respondió: “Vi que Fede estaba en pareja y la engañó con varias mujeres".

En pos de ofrecer su mirada de este caso tan intrincado, que destapó un modus operandi oculto, Valeria añadió con mucha sinceridad: "Está picado Fede, qué lástima, qué ganas de hacer sufrir a minas, dejate de joder”, sostuvo, en una clara defensa de Sofía Aldrey, la verdadera damnificada con todo este dolor sentimental.

Luego, Valeria se sumergió en exponer su opinión de los hombres con visibilidad pública y los encuadró a todos en una misma sintonía al opinar: "No sé qué les pasa a los famosos, siempre me pregunté si los famosos sienten amor real por alguien, ¿aman de verdad?, mirá que he tenido oportunidades con famosos pero no me interesa, dejame de joder”.

Así como soltó otras infidencias y también especificó cuánto padeció su historia con el cantante: “No me interesa por mi experiencia con El Polaco, las experiencias te llevan a decir por este lado no, a mí me escriben muchísimas personas famosas, no voy a dar nombres ni nada, no podría sostener una relación así”.