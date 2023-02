Embarazada, la China Ansa confesó cuál es el sexo del baby que espera

A finales de diciembre de 2022, La China Ansa reveló que está embarazada, una noticia que no sólo emocionó a su pareja, el ex futbolista Diego Mendoza, sino también a sus seguidores de las redes sociales.



“Mejor que 2, son 3. Llegó nuestro proyecto tan deseado y soñado. Te pensábamos, te soñábamos, te imaginábamos. Y hasta te hablábamos. Llegaste y cambiaste nuestros rumbos. Hoy somos inmensamente felices de contarte que viene en camino nuestra mejor creación”, escribió en su cuenta de Instagram la periodista y panelista del debate de Gran Hermano.



“La única certeza que podemos darte hoy, es que la vamos a pasar muy bien, y que te vas a divertir. ¡Te vas a divertir! Ansiosos te esperamos. Te amamos. Felices 3 meses y medio, bebé”, agregó en el posteo La China Ansa.

El día que La China Ansa anunció su embarazo.



Ahora, cuando transita el quinto mes de embarazo, la periodista publicó un emotivo video en el que revela no sólo a los usuarios de Instagram sino también a su pareja el sexo del bebé. “Me estoy por enterar, si va a ser nena o nene”, comentó Diego Mendoza.



El video tuvo momentos de suspenso, dado que se atrasó un poco porque La China Ansa no sabía bien cómo utilizar el tubo lanza polvo. Cuando finalmente lo logró, Diego Mendoza se dio vuelta y ahí el misterio quedó revelado: el polvo era color rosa, lo que significa que están esperando una nena.



“Recuerdo haber llorado 30 minutos ininterrumpidos, en el camarín, cuando me llamaron para darme la noticia. Me tomaron por sorpresa esos resultados, y lo único que llegué a escuchar fue que ‘se encontraba bien de salud’. Todo lo demás, lo anulé”, expresó La China Ansa.



“Era tal la emoción y los nervios que tenía, que no pude ni registrar lo que me estaba notificando la médica. Me vinieron a buscar, tenía que volver al programa que estaba haciendo en ese momento y juro que hice 120 minutos de aire sin recordar el sexo de mi bebé”, agregó.



“Pero estaba a salvo y eso era lo único que me devolvía la calma. Y cuando lo supe fui corriendo a las 21, el primer cotillón que encontré en Google abierto. Y así, en nuestra hermosa intimidad, se lo compartí al papá. Les dejo el momento y todas las pavadas que vienen con nosotros, porque jamás algo premeditado y armado, a lo torpe si vive mejor”, concluyó la periodista.