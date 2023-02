El periodista que fulminó a Sergio Massa asegurando que su "primavera" duró poco

Desde su programa radial, Ernesto Tenembaum cuestionó en duros términos los resultados de la gestión del "superministro" de Economía Sergio Massa. Según el periodista, el expresidente de la cámara de Diputados no logró cumplir los objetivos que había propuesto.

El principal indicador por el cual Longobardi consideró que la labor de Sergio Massa no ha dado resultados positivos tiene que ver con la falta de control sobre la inflación, cuyo rumbo ha seguido en ascenso en estos meses.

“La primavera massista duró poco: es el momento en que velamos a la primavera massista. Parecía que el nuevo ministro de Economía, que de repente aplicaba medidas razonables, que no podían ser aplicadas por el anterior porque no tenía autoridad política, como recortar un poco el gasto, unir sindicalistas y empresarios, monitorear la evolución de precios y salarios, conseguir reservas para que no esté al borde la idea de una devaluación, todo esto parecía que podía ser lo que los estadounidenses llaman ‘soft landing’, es decir bajar de a poquito en medio de un quilombo infernal; porque milagros no hay, la inflación se podía controlar”, explicó Ernesto Tenembaum.

Ernesto Tenembaum apuntó contra la gestión de Sergio Massa.

Acto seguido, el conductor ilustró por qué los objetivos trazados por Sergio Massa no se han cumplido en este tiempo. “La inflación que fue de 7,5% en octubre bajó en noviembre a 4,9%, eso mostraba un camino, pero… pues no, fue un ratito: la inflación oficial de enero, que se informa el martes que viene, sería de 6%. Y todavía falta mover el precio de la carne y devaluar al ritmo que van creciendo los salarios. Este número, que proyectado debe ser del 8 % inflación anual, muestra que están teniendo razón los economistas más serios y los menos serios: bajar la inflación por debajo del 5% mensual va a significar sangre, sudor y lágrimas”, remarcó.

Finalmente, sobre el futuro de Massa de cara a las próximas elecciones, Tenembaum sentenció: “Y esto tiene efectos políticos importantes porque hay una relación inversa entre el índice de inflación y la candidatura presidencial de Sergio Massa. Si la inflación sube, baja la posibilidad de la candidatura de Massa. Cuando sube la inflación, en el Frente de Todos dicen: ‘Entonces no va a ser candidato, si le va a costar tanto, olvidate, qué puede proponer un ministro que no pudo controlar la inflación o que no pudo bajarla a donde él se lo propuso’”.