Murió el legendario director de cine Carlos Saura

Este viernes, se dio a conocer la triste noticia de la muerte del director de cine Carlos Saura. El artista español falleció a los 91 años en Madrid, un día antes de recibir un premio Goya dedicado a su trayectoria.

Entre las películas más importantes en la carrera de Carlos Saura como realizador se destacan La prima Angélica, Cría cuervos, Carmen, ¡Ay, Carmela! y Tango. Dueño de una extensa trayectoria a lo largo de de varias décadas, el director estrenó hace apenas una semana su film más reciente, Las paredes hablan.

Entre los premios que recibió Carlos Saura en su carrera, se destaca el reconocimiento del jurado en Cannes por su labor en Cría cuervos, una película constuida en clave de alegoría de la larga dictadura que soportó España bajo el franquismo. En tanto que en su propia tierra fue reconocido con 13 premios Goya por ¡Ay, Carmela!

“He tenido suerte. Siempre lo digo: soy un elegido porque he hecho lo que me ha gustado hacer, he tenido conversación social suficiente, la economía suficiente para seguir viviendo y siete hijos. No me puedo quejar”, expresó Saura durante una entrevista brindada a El País en 2020.

Entre las múltiples reacciones en las redes sociales, se destacan las palabras de Antonio Banderas, quien expresó: “Con Carlos Saura muere una parte importantísima de la historia del cine español. Deja tras él una obra indispensable para la reflexión profunda sobre los comportamientos del ser humano. Descansa en paz amigo”.