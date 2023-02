Gran Hermano: la gran definición que tiene en sus manos la participante que se consagró por primera vez como líder de la semana

Este martes en Gran Hermano (Telefe), tuvo lugar un nuevo desafío entre los participantes para ganar el premio de líder de la semana. Por primera vez en lo que va de su estadía en el popular reality, Camila se impuso como ganadora y tiene en sus manos una gran definición en el devenir del juego.

Con una prueba que combinó equilibrio y fuerza, los jugadores de Gran Hermano debían permanecer sobre un soporte tipo balanza, sin que ninguno de sus extremos toque el suelo.

Tras unos cuantos minutos, en los que Julieta y Camila se disputaron el liderazgo, la segunda se consagró como vencedora, y por lo tanto ganó la inmunidad para no ser votada en las nominaciones de esta semana en Gran Hermano.

Camila, la participante que se consagró como líder de la semana en Gran Hermano. Foto: Captura TV.

Cuando el conductor Santiago del Moro, le consultó a la exultante concursante si tuvo alguna estrategia para imponerse en el juego, Camila aseguró que no, y que trató de no ponerse de antemano la presión de triunfar. “Me estaba bajando la presión, yo decía ‘no me voy a desmayar ahora’. Me dolían las piernas, pero no lo puedo creer, estábamos muy empatadas. En esta ocasión dije, ‘no voy a ganar’, porque siempre que lo digo pierdo”, explicó la joven.

La integrante de Gran Hermano tendrá la misión clave de salvar este jueves de placa a alguno de sus compañeros que hayan sido votado en la gala del miércoles. Se especula que Alfa, Ariel, Daniela y Marcos son los nombres a quedar entre los candidatos, por lo cual Camila tendrá la difícil misión de rescatar a uno. Si bien muchos suponen que podría inclinarse por Alfa, con quien tiene un vínculo de complicidad en la casa, en este programa nada está dicho hasta el momento de la definición.