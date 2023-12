Los peores looks del casamiento de Nicole Neumann

Nicole Neumann y Manu Urcera unieron sus vidas en una ceremonia de ensueño celebrada en una exclusiva quinta llamada Monte Chico, en Exaltación de la Cruz. La tan soñada boda, en la que se reunieron familiares y seres queridos de la pareja, se terminó convirtiendo en un desfile de alto impacto entre las famosas, con looks de todo tipo.

Cabe destacar que Laurencio Adot, reconocido diseñador argentino, se encargó de confeccionar todo el vestuario que Nicole Neumann utilizó durante la velada. Además, creó looks especiales para sus tres hijas (Indiana, Sienna y Allegra) además del atuendo que llevaron las diez damas de honor de la famosa.

Sofía Zámolo, una de las famosas que se fotografió en su llegada al casamiento de Nicole Neumann.

La modelo recibió a sus más de 400 invitados en una alejada estancia, aislada del acceso de la prensa y de los curiosos. Se montó un operativo de seguridad para impedir que se filtren personas fuera de la lista de invitados, algo que salió a la perfección.

La logística representaba una serie de dificultades para llegar a destino, motivo por el cual la famosa diseñó un mapa complejo de interpretar. Si bien el mismo llegó a filtrarse y hasta hacerse público, la seguridad mantuvo todo en orden.

Respecto a los invitados, algunos llegaron a perderse por unos minutos aunque luego lograron arribar a destino. La prensa tuvo acceso hacia un punto en común, donde pasaron las diferentes personalidades de la TV para posar con sus looks elegidos para esta fecha tan especial.

De este modo se pudo dimensionar la hermosa capacidad de vestirse de Sofía Zámolo, Pía Slapka, Robertito Funes Ugarte, Guido Kaczka, Soledad Solaro, Beníto Fernández, el Pelado López, Flavio Mendoza, entre otros.

Guido Kaczka llegando al casamiento de Nicole Neumann.

Cada uno de los vestidos y atuendos elegidos para la ocasión derrochó sofisticación. Y todo fue en consonancia con la exigencia de la propia Nicole Neumann, quien solicitó expresamente en la invitación que acudieran bajo el dress code “elegantes”.