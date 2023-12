La fortísima definición de Eliana Guercio sobre Yanina Latorre: “Es vulgar, denigrante y…”

Sin filtros. Lejos de lo políticamente correcto. Absolutamente motorizada en una honestidad brutal, Eliana Guercio lanzó munición pesada contra Yanina Latorre y edificó una definición de la personalidad de la angelita que generó sorpresa en Polémica en el bar.

La esposa de Sergio Chiquito Romero, arquero de Boca Juniors, no se guardó nada, ni un ápice de lo que piensa de la panelista más famosa, estridente y querida del staff de LAM. La integrante del ciclo de Marcela Tinayre apuntó la mirilla y disparó declaraciones explosivas.

Todo se produjo en el contexto de Mariela Di Lenarda, la periodista que obtuvo el Martín Fierro a la mejor panelista de la televisión argentina. Así recordaron una entrevista singular, bastante controversial, que protagonizó el cronista estrella de LAM, Santiago Sposato.

Eliana definió a Yanina como vulgar e irrespetuosa.

Eliana analizó ese diálogo del movilero en el que indujo que no era merecido el premio porque le ganó a Latorre, por eso sostuvo: “Santiago es muy fan de Yanina, como que dejó llevar sus sentimientos por encima de él mismo. Se perjudicó él, le resta, no le suma”.

Inmediatamente, Guercio bramó una crítica implacable contra la angelita en una especie de catarsis. “Me decía que a ellos Yanina les rinde y claro cómo no les va a rendir, si es la única persona que se atreve a hacer y decir lo que hace y dice porque otra persona no lo hace ni loca“, manifestó.

Tinayre intentó mediar y expresó: “Yanina es buenísima en lo de ella”. En lugar de aminorar su marcha, Eliana aprovechó eso para despotricar con todo: “¿Vos viste otra persona que se exprese como ella? Con esa falta de respeto total, se expresa de una manera… cómo no va a medir pero es denigrante para uno mismo expresarse así”.

Guercio le tiró munición pesada a Yanina.

La hija de Mirtha Legrand redobló la apuesta en su defensa a la esposa de Diego Latorre: “El público la acepta así”. Así, Guercio escupió toda su ira: “Claro, siempre alguien que está hecho percha le va a gustar ver a alguien que está más hecho percha que él. Es normal. Una persona que no se quiere a sí misma y que no se respeta como mujer, hablando con la vulgaridad que habla ella, ¿a vos te parece?”. Evidentemente a Eliana no le agrada ni un poco la personalidad de Yanina. ¿Se vendrá la réplica?