La importante figura de La Nación que influyó en la baja de Jonatan Viale

En medio de las repercusiones por la baja de Jonatan Viale de LN+, Esmeralda Mitre aseguró que ella influyó en la decisión de los directivos de la señal de noticias para que no le renueven el contrato al polémico conductor

En su rol de accionista del diario La Nación, Mitre habló con Big Bang News, y al referirse a Viale explicó: "La situación es muy delicada, no creo que el día que se despide a un periodista deba salir a contar todo. No corresponde, pero sí claramente mi intimación a Julio Saguier influyó y al diario también le influyó".

Esmeralda Mitre disparó contra Jonatan Viale. Foto: Captura TV.

Además, Esmeralda Mitre se mostró molesta por las controversiales acusaciones de Jonatan Viale contra Marcelo Tinelli, a quien tildó de estar vinculado con la corrupción del juego clandestino y el narcotráfico. "Se armó mucho revuelo y bueno, se tomó esta decisión. Lo que sí creo es que el diario debe disculparse también con Marcelo. Eso es lo ético. Las acusaciones del periodista fueron muy graves y creo que fue injusto", sostuvo la actriz.

La palabra de Esmeralda Mitre era una de las más buscadas luego de que Jorge Rial haya dado a conocer este jueves la salida de Jonatan Viale de LN+. "No le renovaron el contrato a Jonatan Viale en LN+. Está confirmado. Fuentes importantes me dicen: 'Se le terminó el contrato y el directorio tomó la resolución de no renovárselo'. Cuando pregunto por qué, me dicen: 'Porque no lo querían más'", detalló el conductor en Argenzuela (Radio 19).

Poco después, en su programa de C5N, Rial elucubró que la abrupta despedida de Viale del canal de noticias de La Nación estaría relacionada con sus tensiones con su compañero Eduardo Feinmann, así como también con un enojo de los directivos del canal proque según el conductor de Argenzuela, el periodista intentó renunciar este año repentinamente para sumarse a las filas de TN.