Cuánto duró y qué país tuvo el Gran Hermano más largo de la historia

Faltan apenas unos días para que Gran Hermano vuelva a la pantalla de Telefe y, a modo de previa, salen a la luz datos desconocidos y muy curiosos sobre la historia de la madre de los realities shows.



Una de las particularidades que tuvo la última edición, la que consagró como ganador a Marcos Ginocchio, fue la duración, ya que fue la más larga de todas las ediciones que se realizaron en la Argentina.

Gran Hermano volverá este lunes a la pantalla chica en la Argentina.



No obstante, no fue ese el certamen más largo en la historia del reality, sino que el más extenso tuvo lugar en Europa, más precisamente en Alemania, donde, además, tuvo marcadas diferencias.



La edición de Gran Hermano más larga de la historia se dio en Alemania y duró 363 días, pero no fue un formato tan parecido al que se acostumbra a ver en la Argentina, en donde los participantes conviven en una casa.



En Alemania, el reality tenía el nombre Big Brother: Das Dorf (Gran Hermano: el pueblo), que, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, la producción de la televisión europea construyó un pequeño pueblo.

Gran Hermano Alemania duró 363 días.



El lugar en el que se desarrolló el reality, que duró casi un año, contaba con una iglesia, un supermercado, tres casas, tres áreas de trabajo, con una granja, un taller y una factoría textil, más una plaza, una discoteca y un gimnasio.



En el caso de la Argentina, lo máximo que se implementó fue una casa paralela, de mucho menor tamaño, al que los participantes ingresaban sólo en ocasiones muy puntuales y especiales.