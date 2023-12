Marixa Balli denunció los privilegios de Pampita en el Bailando

En el último tiempo, Marixa Balli se transformó en una gran analista del mundo del espectáculo. Su experiencia de tantos años en el ambiente, sumado a su participación como panelista de LAM (América TV) han despertado en ella una nueva faceta.

Y así lo demostró en la última emisión del programa que conduce Ángel de Brito, donde la ex vedette lanzó una bomba en relación a los privilegios de Pampita en el Bailando.

Pampita

Todo comenzó cuando Balli recordó su participación en el certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli, cuando ambas participaron de la edición del 2008.

"Cuando yo estuve en un Bailando, estaba en el staff Pampita. No es por estar en contra de ella, pero era la favorita. A mi me dan un video y me dicen 'Marixa, viene con un accesorio'. Y va a ser un accesorio", recordó Marixa.

"Cuestión que me mandan un video con una de dos metros más o menos. Cuando llego, me dicen 'no, es de bar la mesita'. Imaginate toda la coreografía que nosotros habíamos montado. Me pegué un golpe terrible. Me dicen 'ay no nos dimos cuenta y la mesa grande la tiene Pampita'", agregó contundente.