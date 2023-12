El horripilante apodo que Jorge Rial le puso a Karina Mazzocco

La singular idea de exportar los premios Martín Fierro a Miami, para desarrollar una versión latina con escasas claridades sobre las ternas, activó una gama infinita de secuelas, de ramificaciones. En ese sentido, Luis Ventura protagonizó un tenso cruce con Ángel de Brito.

Hace varias semanas que el hombre de LAM y el panelista de A la tarde se lanzaron misiles por la televisión y las redes sociales, principalmente porque Ángel recibió la propuesta de conducir el evento y el presidente de APTRA lo negó rotundamente.

Rial definió con una fuerte palabra a Mazzocco.

Así se ejecutó una guerra dialéctica, que incluso alcanzó el grado de un descargo furioso de Luis: “Lo que digo es cuando se entran a meter en lugares que tienen que ver con la familia, con tu carrera, fuente de trabajo. Ahí no hay que meterse, porque sino yo también me meto, no tengo problema”.

Lejos de menguar el conflicto, de Brito no se quedó callado y respondió con su lengua filosa, en consonancia con su estilo, y bramó: “No hubo ningún ataque personal a él, los Martín Fierro siempre tuvieron este folclore… enojate con quien te tengas que enojar”, le contestó De Brito.

En todo este panorama apareció Jorge Rial, que analizó esa batalla y con ironía por su histórica pelea con Ventura se metió en el medio. En el desenvolvimiento de Argenzuela, el padre de Morena Rial expresó un apodo muy hiriente contra Karina Mazzocco.

Jorge opinó que Ventura recibió un maltrato de Karina.

El creador de Intrusos obvió lo políticamente correcto y exteriorizó una definición fortísima de la conductora: “Es descargo de Ventura fue en el programa de ‘caka rina Mozocco'”. Un modo innecesario de llamar a la mujer que guía de A la tarde en América.

Y luego, Jorge redobló en su visión negativa de Karina induciendo que lo maltrató a su ex compañero de Intrusos: “Vamos a verlo porque además fue muy divertido porque la conductora que lo llamaba como el personaje de ‘Toy Story´’. Woody,, ¿Se acuerdan? Lloró, vean como lo manda abajo del camión y sus compañeros lo mandan abajo del camión a Ventura”; señaló Rial.