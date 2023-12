Sol Pérez hizo una emotiva reflexión sobre su físico desde su Luna de Miel

Flota por el aire, empujada por las brisas cálidas y energizantes del amor. Nada se compara con semejante presente en la vida de Sol Pérez, dado que disfruta de las emociones de su reciente casamiento, ese que soñó y recreó miles de veces en su mente.

La famosa acaba de sellar las cuestiones burocráticas del registro civil con Guido Mazzoni, así como experimentó una noche impresionante con la boda majestuosa que organizaron, en la que participaron cientos de famosos y seres queridos en un evento tremendo.

Sol sorprendió al escaparse de Luna de Miel, una cuestión que parecía que no lograrían concretar por su trabajo como panelista de Gran Hermano, pero la dilación en el comienzo de una nueva temporada le abrió un resquicio en la agenda y voló al Caribe.

Desde las playas paradisíacas, las arenas blancas, las palmeras frondosas, las hamacas paraguayas y las beldades de un hotel de alta alcurnia y todo incluido, Pérez acaba de publicar una reflexión muy pensada respecto a la apariencia, al cuidado del físico.

Con unas fotos con el mar de fondo, la ex chica del clima escribió unas líneas emotivas: “Disfrutando unos días de descanso para volver con todo. Mientras subía este video, pensaba en cuántas veces grababa algo para subir y lo cortaba o ponía algún filtro porque nunca era lo suficientemente lindo mi cuerpo”.

Y sobre el aprendizaje, el viraje en su pensamiento sobre la ‘perfección’ buscada de su fisonomía, Pérez añadió con toda honestidad: “Hoy me relajo, subo el video así, tal cual lo grabé, sin filtro, sin cortar ni una sola parte. ¿Qué cambió? Mi cabeza”.

La reflexión de Sol Pérez sobre su cuerpo.

Por otra parte, la blonda respondió a la consulta sobre su dieta y contó en un video: “Suelo tener una rutina de alimentación muy sana y saludable. Pero estamos en un all inclusive. La gastronomía acá es de primer nivel, diez puntos. A cada lugar que vas tenés que probar... Por ejemplo, nosotros fuimos al francés que es La Boheme, ayer fuimos a El Gaucho, que es el argentino...”.

Tumbada en una reposera, Sol agregó su postura ante la ingesta: “Nosotros comemos, nos gusta y disfrutamos de la gastronomía. Es una parte esencial de la vida. No hay que limitarse a comer el huevo, el pollo. No solamente por lo físico, sino también por lo mental. O sea, una parte esencial de nuestra vida es cómo estamos mentalmente y les aseguro que tener un conflicto con la comida no está bueno”.